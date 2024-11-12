Трамп позвал в советники по нацбезопасности критика НАТО и помощи Украине

Советником избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности может стать конгрессмен от штата Флорида Майк Уолтц, ему предложено занять этот пост. Об этом 12 ноября сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Уолтц придерживается «ястребиной политики» по отношению к Китаю и считает эту страну «экзистенциальной угрозой». Законодатель также критикует союзников по НАТО за небольшие расходы на оборону и скептически относится к военной поддержке Киева со стороны Вашингтона. По сведениям WP, также в Белый дом может вернуться экс-советник Трампа Стивен Миллер в качестве заместителя начальника штаба. Политик известен своей жёсткой позицией в отношении нелегальной иммиграции. А на пост госсекретаря, который сейчас занимает Энтони Блинкен, Трамп собирается выдвинуть сенатора от Флориды Марко Рубио.