Трамп позвал в советники по нацбезопасности критика НАТО и помощи Украине
WSJ: Трамп предложил Уолцу пост помощника президента США по нацбезопасности
Советником избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности может стать конгрессмен от штата Флорида Майк Уолтц, ему предложено занять этот пост. Об этом 12 ноября сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
«Конгрессмен Майкл Уолтц (от штата Флорида), отставной офицер спецназа, был приглашён на должность советника по национальной безопасности», — сказано в материале издания.
Уолтц придерживается «ястребиной политики» по отношению к Китаю и считает эту страну «экзистенциальной угрозой». Законодатель также критикует союзников по НАТО за небольшие расходы на оборону и скептически относится к военной поддержке Киева со стороны Вашингтона. По сведениям WP, также в Белый дом может вернуться экс-советник Трампа Стивен Миллер в качестве заместителя начальника штаба. Политик известен своей жёсткой позицией в отношении нелегальной иммиграции. А на пост госсекретаря, который сейчас занимает Энтони Блинкен, Трамп собирается выдвинуть сенатора от Флориды Марко Рубио.
Напомним, что 5 ноября в США проходили выборы главы государства. Кандидату от Республиканской партии Трампу удалось обойти демократку Харрис, набрав 295 голосов выборщиков. Трамп победоносно объявил себя избранным президентом, а его сопернице пришлось признать поражение.
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