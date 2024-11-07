Стало известно, кого Трамп возьмёт в свою администрацию
Axios: Появились возможные кандидаты на посты в будущей администрации Трампа
Стали известны возможные претенденты на государственные посты в новой администрации Дональда Трампа, который заявил о своей победе на выборах президента США. Среди претендентов — конгрессвумен от Нью-Йорка Элиз Стефаник, экс-советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и конгрессмен от Флориды Майкл Уолтц, сообщает американский портал Axios.
«Бывший представитель госдепартамента Морган Ортагус также часто упоминается на высокий пост в госдепартаменте или на ключевой пост в качестве посла. Республиканка от Нью-Йорка и конгрессвуман Элиз Стефаник — ведущий (претендент, — Прим. Life.ru) на пост посла США при ООН», — говорится в публикации.
На пост главы ФБР может встать бывший советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Ещё одно место в департаменте может получить экс-представитель США по Ирану Брайан Хук.
Напомним, что 5 ноября в США проходили выборы главы государства. Кандидату от Республиканской партии Трампу удалось обойти демократку Харрис, набрав 295 голосов выборщиков. Трамп победоносно объявил себя избранным президентом, а его сопернице пришлось признать поражение.
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