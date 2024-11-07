Стало известно, кого Трамп возьмёт в свою администрацию

Стали известны возможные претенденты на государственные посты в новой администрации Дональда Трампа, который заявил о своей победе на выборах президента США. Среди претендентов — конгрессвумен от Нью-Йорка Элиз Стефаник, экс-советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и конгрессмен от Флориды Майкл Уолтц, сообщает американский портал Axios.

«Бывший представитель госдепартамента Морган Ортагус также часто упоминается на высокий пост в госдепартаменте или на ключевой пост в качестве посла. Республиканка от Нью-Йорка и конгрессвуман Элиз Стефаник — ведущий (претендент, — Прим. Life.ru) на пост посла США при ООН», — говорится в публикации.