В условиях нехватки поддержки от западных союзников Украина начала разбирать собственные электростанции на запчасти для ремонта повреждённой энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает Wall Street Journal.

«С приближением морозов Украина нашла решение проблемы в пределах собственных границ: разобрать на запчасти собственные электростанции в рамках масштабной реорганизации, имеющей целью отремонтировать то, что возможно, и сделать это как можно быстрее», — отмечается в публикации.

Издание подчёркивает, что попытки Украины получить материалы от союзников были осложнены бюрократическими трудностями, из-за которых поставки необходимых запчастей так и не состоялись. В итоге было решено использовать уцелевшие детали с Кураховской ТЭС, что позволило восстановить другие станции по всей стране.

«На Кураховской ТЭС не осталось ничего, кроме котлов и других слишком громоздких и тяжёлых для транспортировки элементов оборудования», — отметили в статье.