На Украине приостановили добычу угля из-за повреждений на электростанциях

На Украине из-за повреждений энергетических блоков станций приостановили добычу угля. Как заявил в эфире телеканала "Киев 24" депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, из-за случившегося на складах накопилась избыточная масса топлива.

Парламентарий подчеркнул, у Незалежной сейчас нет критической проблемы с углём. По словам законотворца, это обусловлено тем, что организации, которые владеют или добывают этот вид топлива, представляют собой компанию "ДТЭК" и государственные компании, которые подчинены Минэнерго.

"Они, наоборот, сегодня приостанавливают добычу угля, так как, по сути, его некуда девать. Блоки разрушены, на экспорт наш уголь никак не идёт", — заявил зампредседателя парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.