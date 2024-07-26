Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июля, 00:28

На Украине приостановили добычу угля из-за повреждений на электростанциях

Депутат Рады Кучеренко заявил, что на Украине приостановили добычу угля

На Украине из-за повреждений энергетических блоков станций приостановили добычу угля. Как заявил в эфире телеканала "Киев 24" депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, из-за случившегося на складах накопилась избыточная масса топлива.

Парламентарий подчеркнул, у Незалежной сейчас нет критической проблемы с углём. По словам законотворца, это обусловлено тем, что организации, которые владеют или добывают этот вид топлива, представляют собой компанию "ДТЭК" и государственные компании, которые подчинены Минэнерго.

"Они, наоборот, сегодня приостанавливают добычу угля, так как, по сути, его некуда девать. Блоки разрушены, на экспорт наш уголь никак не идёт", — заявил зампредседателя парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Он также добавил, что уголь не может лежать долго на территории складских помещений, но не сказал, что с ним произойдёт в этом случае. Кучеренко, продолжая свои рассуждения, отметил, что газ станет ключевым видом топлива для следующего отопительного сезона на Украине.

Украина побила рекорд по импорту электричества из Европы
Украина побила рекорд по импорту электричества из Европы

Ранее другой депутат Верховной рады, Евгений Шевченко, заявил, что Незалежную в скором времени ждёт новый майдан, но более разрушительный и беспощадный. Виной тому — недавний призыв к украинцам закупить энергетическое оборудование на три-четыре тысячи долларов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vyacheslav Svetlichnyy

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров