На Украине приостановили добычу угля из-за повреждений на электростанциях
Депутат Рады Кучеренко заявил, что на Украине приостановили добычу угля
На Украине из-за повреждений энергетических блоков станций приостановили добычу угля. Как заявил в эфире телеканала "Киев 24" депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, из-за случившегося на складах накопилась избыточная масса топлива.
Парламентарий подчеркнул, у Незалежной сейчас нет критической проблемы с углём. По словам законотворца, это обусловлено тем, что организации, которые владеют или добывают этот вид топлива, представляют собой компанию "ДТЭК" и государственные компании, которые подчинены Минэнерго.
"Они, наоборот, сегодня приостанавливают добычу угля, так как, по сути, его некуда девать. Блоки разрушены, на экспорт наш уголь никак не идёт", — заявил зампредседателя парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
Он также добавил, что уголь не может лежать долго на территории складских помещений, но не сказал, что с ним произойдёт в этом случае. Кучеренко, продолжая свои рассуждения, отметил, что газ станет ключевым видом топлива для следующего отопительного сезона на Украине.
Ранее другой депутат Верховной рады, Евгений Шевченко, заявил, что Незалежную в скором времени ждёт новый майдан, но более разрушительный и беспощадный. Виной тому — недавний призыв к украинцам закупить энергетическое оборудование на три-четыре тысячи долларов.
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