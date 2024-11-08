Шах и мат в три хода: Украину готовят к капитуляции после инаугурации Трампа

Победа Дональда Трампа на выборах президента США является плюсом для России, поскольку договориться мужчине с мужчиной гораздо проще, чем «со злобной женщиной», а именно с Камалой Харрис. Таким мнением поделился политолог Дмитрий Шатунов в беседе с «Царьградом».

Эксперт напомнил, что во время предвыборной гонки Трамп не раз заявлял, что намерен остановить украинский конфликт. При этом республиканец уклонился от вопроса, какими именно способами он будет это делать и заинтересован ли в победе Незалежной.

«Сейчас наступает время, когда мы все вместе следим, а сможет ли Трамп сдержать свои предвыборные обещания или нет», — высказался Шатунов.

Несмотря на все сомнения, политолог всё-таки считает, что после вступления в должность главы Белого дома Трамп намерен установить мир на Земле. И хотя ему, как бизнесмену, можно больше заработать на войне, потратить эти деньги мирно не получится.

«Продолжающиеся конфликты невыгодны Трампу с точки зрения одобрения электората и заработка», — отметил эксперт.