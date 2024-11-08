Шах и мат в три хода: Украину готовят к капитуляции после инаугурации Трампа
Политолог Шатунов: Трамп лишит Украину денег и Starlink для переговоров с РФ
Президент РФ Владимир Путин с избранным президентом США Дональдом Трампом. Фото © kremlin.ru
Победа Дональда Трампа на выборах президента США является плюсом для России, поскольку договориться мужчине с мужчиной гораздо проще, чем «со злобной женщиной», а именно с Камалой Харрис. Таким мнением поделился политолог Дмитрий Шатунов в беседе с «Царьградом».
Эксперт напомнил, что во время предвыборной гонки Трамп не раз заявлял, что намерен остановить украинский конфликт. При этом республиканец уклонился от вопроса, какими именно способами он будет это делать и заинтересован ли в победе Незалежной.
«Сейчас наступает время, когда мы все вместе следим, а сможет ли Трамп сдержать свои предвыборные обещания или нет», — высказался Шатунов.
Несмотря на все сомнения, политолог всё-таки считает, что после вступления в должность главы Белого дома Трамп намерен установить мир на Земле. И хотя ему, как бизнесмену, можно больше заработать на войне, потратить эти деньги мирно не получится.
«Продолжающиеся конфликты невыгодны Трампу с точки зрения одобрения электората и заработка», — отметил эксперт.
По его мнению, сначала Украину лишат денег, затем отключат от глобальной системы спутников Starlink, а затем прикажут договориться с РФ. Шатунов считает, что это идеальный вариант, который мог бы произойти. Однако как поведёт себя администрация Трампа при капитуляции части или всей территории Украины, предсказать сложно, резюмировал он.
Несмотря на то, что официальные итоги выборов в США ещё не подведены, Трамп уже объявил себя победителем, а Камала Харрис заявила о проигрыше. В России выстраивают разные версии по поводу правления республиканца. Некоторые надеются, что с приходом к власти Трампа украинский конфликт наконец-то разрешится. Другие считают, что политик будет действовать исключительно в интересах США, а это не сулит ничего хорошего РФ. Есть мнение, что Трамп люто ненавидит Зеленского, поэтому для президента Украины грядут тяжёлые времена, в особенности после того, как он поливал грязью республиканцев.