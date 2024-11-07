Зеленский отказался от помощи в организации переговоров с Россией
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Oleksandr Osipov
Украине не нужна помощь в организации переговоров с Россией — ей нужны «рычаги влияния»: санкции против Москвы, российские замороженные активы, оружие и вступление в НАТО. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.
«Нам требуется достаточное количество вооружений, а не поддержка в переговорах», — заявил он.
Зеленский снова напомнил о своей «формуле мира» и обвинил ряд европейских лидеров в стремлении к урегулированию отношений с Россией.
Напомним, Владимир Зеленский впервые с начала специальной операции посетил Венгрию. Нелегитимный глава киевского режима принимает участие в саммите Европейского политического сообщества. В ходе визита он уже заявил, что российские активы следует считать украинскими деньгами.