Зеленский отказался от помощи в организации переговоров с Россией

Украине не нужна помощь в организации переговоров с Россией — ей нужны «рычаги влияния»: санкции против Москвы, российские замороженные активы, оружие и вступление в НАТО. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

«Нам требуется достаточное количество вооружений, а не поддержка в переговорах», — заявил он.