Зеленский назвал украденные Западом российские активы украинскими деньгами
Владимир Зеленский заявил, что российские активы следует считать украинскими деньгами. Об этом он написал в телеграм-канале. Политик также поблагодарил тех западных лидеров, которые солидарны с ним в этом вопросе, и предложил поскорее разработать юридический механизм передачи активов Киеву.
«Для них это станет уроком, когда российские активы будут работать на Украину. Честно говоря, это украинские деньги», — заявил Зеленский.
Ранее Европарламент проголосовал за выделение кредита Киеву в размере €35 млрд за счёт замороженных российских активов. Инициативу поддержали 518 из 635 голосовавших депутатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала мошенничеством подобные решения в ЕС.
Telegram / Zelenskiy / Official