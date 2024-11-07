Зеленский назвал украденные Западом российские активы украинскими деньгами

Владимир Зеленский заявил, что российские активы следует считать украинскими деньгами. Об этом он написал в телеграм-канале. Политик также поблагодарил тех западных лидеров, которые солидарны с ним в этом вопросе, и предложил поскорее разработать юридический механизм передачи активов Киеву.