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29 октября, 22:56

«Нет непредвиденных прибылей»: Швейцария не сможет выдавать займы Киеву за счёт активов РФ

ТАСС: Швейцария не сможет выделять Украине займы за счёт замороженных активов РФ

Предоставление Украине займов со стороны Швейцарии с использованием доходов от заблокированных российских активов не представляется возможным. Об этом сообщили ТАСС, ссылаясь на заявление Государственного секретариата экономики страны (SECO).

Представитель SECO Фабиан Майенфиш уточнил, что в Швейцарии ситуация с активами отличается от ожидаемой. По его словам, прибыль от средств российского Центробанка не генерируется, так как активы швейцарских финансовых институтов не хранятся как ценные бумаги, а конвертируются в ликвидные средства.

«В Швейцарии нет непредвиденных прибылей, которые могли бы послужить основой для кредита, подобного кредиту G7», — подытожил Майенфиш.

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Ранее Европарламент проголосовал за выделение кредита Киеву в размере €35 млрд за счёт замороженных российских активов. Инициативу поддержали 518 из 635 голосовавших депутатов. Позже займ окончательно утвердили.

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Shutterstock / FOTODOM / Michael Derrer Fuchs

Анатолий Цейко
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