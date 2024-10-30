«Нет непредвиденных прибылей»: Швейцария не сможет выдавать займы Киеву за счёт активов РФ
ТАСС: Швейцария не сможет выделять Украине займы за счёт замороженных активов РФ
Предоставление Украине займов со стороны Швейцарии с использованием доходов от заблокированных российских активов не представляется возможным. Об этом сообщили ТАСС, ссылаясь на заявление Государственного секретариата экономики страны (SECO).
Представитель SECO Фабиан Майенфиш уточнил, что в Швейцарии ситуация с активами отличается от ожидаемой. По его словам, прибыль от средств российского Центробанка не генерируется, так как активы швейцарских финансовых институтов не хранятся как ценные бумаги, а конвертируются в ликвидные средства.
«В Швейцарии нет непредвиденных прибылей, которые могли бы послужить основой для кредита, подобного кредиту G7», — подытожил Майенфиш.
Ранее Европарламент проголосовал за выделение кредита Киеву в размере €35 млрд за счёт замороженных российских активов. Инициативу поддержали 518 из 635 голосовавших депутатов. Позже займ окончательно утвердили.
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