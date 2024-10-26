Захарова назвала мошенничеством выдачу кредита Киеву из российских активов

Евросоюз прибегнул к мошенническим махинациям с целью возместить свои расходы на финансирование Киева, в частности были незаконно присвоены российские активы, из которых Украине выдали кредит. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Данное решение — очередная мошенническая схема Брюсселя по присвоению чужой собственности, которую ЕС совместно с США и остальными подельниками разработал в целях компенсации собственных расходов на финансирование киевского режима», — пояснила она.

Дипломат пообещала, что Москва даст жёсткий ответ на «очередную попытку Евросоюза прикарманить доходы от» замороженных активов РФ. Захарова добавила, что ЕС полностью дискредитировал себя в статусе делового партнёра, и другие страны отчётливо понимают, чем может обернуться торгово-экономическое сотрудничество с Европой. Впрочем, Западу не привыкать грабить неугодные государства и даже континенты, заключила она.