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26 октября, 16:31

Захарова назвала мошенничеством выдачу кредита Киеву из российских активов

Евросоюз прибегнул к мошенническим махинациям с целью возместить свои расходы на финансирование Киева, в частности были незаконно присвоены российские активы, из которых Украине выдали кредит. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Данное решение — очередная мошенническая схема Брюсселя по присвоению чужой собственности, которую ЕС совместно с США и остальными подельниками разработал в целях компенсации собственных расходов на финансирование киевского режима», — пояснила она.

Дипломат пообещала, что Москва даст жёсткий ответ на «очередную попытку Евросоюза прикарманить доходы от» замороженных активов РФ. Захарова добавила, что ЕС полностью дискредитировал себя в статусе делового партнёра, и другие страны отчётливо понимают, чем может обернуться торгово-экономическое сотрудничество с Европой. Впрочем, Западу не привыкать грабить неугодные государства и даже континенты, заключила она.

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Как сообщалось ранее, Совет Евросоюза (ЕС) без обсуждения утвердил выделение кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных российских активов.

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Telegram / МИД России

Татьяна Миссуми
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