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7 ноября, 11:14
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Напуганный Зеленский прилетел в Венгрию впервые с начала СВО

Владимир Зеленский впервые с начала специальной операции посетил Венгрию. Нелегитимный глава киевского режима примет участие в саммите Европейского политического сообщества, который пройдёт в Будапеште.

Зеленский направился в венгерскую столицу с целью заручиться поддержкой евробольшинства на фоне избрания нового президента США Дональда Трампа.

В октябре Зеленский вернулся из своего очередного турне по Европе, которое, по мнению экспертов, оказалось неудачным. Ему было отказано во всех просьбах во время визитов в страны ЕС.

Напуганный Зеленский срочно созвонился с Трампом и взял с него «‎клятву»
Напуганный Зеленский срочно созвонился с Трампом и взял с него «‎клятву»

Напомним, что Владимир Зеленский среди самых первых поздравил республиканца с победой, выразив надежду на то, что поддерживать Киев будут теперь с одинаковым рвением обе партии.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Марина Фещенко
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