Напуганный Зеленский прилетел в Венгрию впервые с начала СВО
Владимир Зеленский впервые с начала специальной операции посетил Венгрию. Нелегитимный глава киевского режима примет участие в саммите Европейского политического сообщества, который пройдёт в Будапеште.
Зеленский направился в венгерскую столицу с целью заручиться поддержкой евробольшинства на фоне избрания нового президента США Дональда Трампа.
В октябре Зеленский вернулся из своего очередного турне по Европе, которое, по мнению экспертов, оказалось неудачным. Ему было отказано во всех просьбах во время визитов в страны ЕС.
Напомним, что Владимир Зеленский среди самых первых поздравил республиканца с победой, выразив надежду на то, что поддерживать Киев будут теперь с одинаковым рвением обе партии.
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