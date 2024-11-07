Владимир Зеленский впервые с начала специальной операции посетил Венгрию. Нелегитимный глава киевского режима примет участие в саммите Европейского политического сообщества, который пройдёт в Будапеште.

Зеленский направился в венгерскую столицу с целью заручиться поддержкой евробольшинства на фоне избрания нового президента США Дональда Трампа.

В октябре Зеленский вернулся из своего очередного турне по Европе, которое, по мнению экспертов, оказалось неудачным. Ему было отказано во всех просьбах во время визитов в страны ЕС.