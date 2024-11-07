«Люто ненавидит его»: Зеленскому предрекли незавидную участь после прихода к власти Трампа
Бут: Трамп ненавидит Зеленского из-за попытки помешать ему избраться в 2016 году
Объявивший себя победителем на президентских выборах США Дональд Трамп яростно ненавидит Владимира Зеленского. Поэтому все попытки главы киевского режима наладить с ним отношения обернутся провалом. Об этом заявил известный российский предприниматель, отсидевший в США по сфабрикованному обвинению, Виктор Бут в эфире радио «Комсомольская правда».
По мнению Бута, Трамп не может простить Зеленскому ошибки прошлого. Предприниматель напомнил, что во время президентских выборов в 2016 году именно Киев пытался помешать Трампу избраться. Бут уверен, что американский политик это не забыл.
«Дело в том, что Украина очень сильно пыталась помешать Трампу избраться первый раз, в 2016 году. Они активно сотрудничали с демократической партией, пытались нарыть какой-то компромат», — высказался бизнесмен.
Бут считает, что Зеленский наверняка попытается выкрутиться из этой ситуации. Поэтому он одним из первых позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой. Однако подобные потуги не увенчались успехом, заявил предприниматель.
«Наверное, просроченный Зеленский попытался поздравить первым. Трамп просто люто ненавидит Зеленского. К сожалению, просроченного Зеленского ждут очень сложные времена впереди», — процитировали Бута на сайте kp.ru.
Также Бут выразил уверенность, что Трамп отомстит всем тем, кто организовал уголовные дела против него. Он отметил, что после победы на выборах республиканец перестанет опасаться тюрьмы, так как будет пользоваться защитой и иммунитетом. По мнению Бута, конфликт между Россией и Украиной закончится тогда, когда все цели СВО будут выполнены. Поэтому стоит вопрос, будут ли договариваться США со всеми. РФ стоит быть готовой к эскалации.
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