Объявивший себя победителем на президентских выборах США Дональд Трамп яростно ненавидит Владимира Зеленского. Поэтому все попытки главы киевского режима наладить с ним отношения обернутся провалом. Об этом заявил известный российский предприниматель, отсидевший в США по сфабрикованному обвинению, Виктор Бут в эфире радио «Комсомольская правда».

По мнению Бута, Трамп не может простить Зеленскому ошибки прошлого. Предприниматель напомнил, что во время президентских выборов в 2016 году именно Киев пытался помешать Трампу избраться. Бут уверен, что американский политик это не забыл.

«Дело в том, что Украина очень сильно пыталась помешать Трампу избраться первый раз, в 2016 году. Они активно сотрудничали с демократической партией, пытались нарыть какой-то компромат», — высказался бизнесмен.

Бут считает, что Зеленский наверняка попытается выкрутиться из этой ситуации. Поэтому он одним из первых позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой. Однако подобные потуги не увенчались успехом, заявил предприниматель.

«Наверное, просроченный Зеленский попытался поздравить первым. Трамп просто люто ненавидит Зеленского. К сожалению, просроченного Зеленского ждут очень сложные времена впереди», — процитировали Бута на сайте kp.ru.