Виктор Бут: Трамп отомстит тем, кто организовал уголовные дела против него
Бизнесмен Виктор Бут в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что Джо Байден наверняка попытается помешать Трампу вступить в должность президента, поэтому нельзя исключать новые покушения на республиканца.
«Надо набраться терпения. Переходный период значителен — только 20 января (Дональд Трамп, — Прим. Life.ru) вступит в должность, а за это время предыдущая администрация может сделать очень многое», — приводит его слова kp.ru.
Бизнесмен также уточнил, что Трамп не забудет отомстить тем, кто организовал уголовные дела против него. После победы на выборах президента США республиканец перестанет опасаться тюрьмы, так как будет пользоваться защитой и иммунитетом.
По мнению Бута, конфликт между Россией и Украиной закончится тогда, когда все цели СВО будут выполнены. Поэтому стоит вопрос, будут ли договариваться США со всеми. РФ стоит быть готовыми к эскалации.
«Шантажировать Россию бесполезно. Мы готовы к переговорам, как говорил Владимир Владимирович. Вторая позиция — касается оружия. Если США перестанут поставлять оружие — то ВСУ схлопнутся через 2 недели», — заявил бизнесмен.
Ранее Life.ru рассказывал, что 4 апреля Трампа официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам, ему также вменяется проведение скрытых платежей за молчание любовницы-порнозвезды Сторми Дэниэлс в период его избирательной кампании 2016 года. Трамп прибыл в Нью-Йорк и был арестован, а через два часа отпущен. Бывшему американскому лидеру грозит 136 лет тюрьмы. 31 мая жюри присяжных признало его виновным по всем 34 пунктам обвинения. Позже стало известно, что приговор Трампу по делу о выплатах порноактрисе вынесут после выборов в США.
СМИ уже писали, что экс-президент опережает по голосам Камалу Харрис. Сам республиканец также заявил о своей победе и пообещал не начинать войн, а закончить их. Окончательные итоги выборов президента США будут известны в январе следующего года, тогда же состоится инаугурация нового главы Белого дома. Трамп уже выступил с обращением, он выразил уверенность в своей победе и заявил о массовом мошенничестве на президентских выборах. Кроме того, он станцевал победный танец.
ТАСС / Михаил Синицын