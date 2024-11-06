Виктор Бут: Трамп отомстит тем, кто организовал уголовные дела против него

Бизнесмен Виктор Бут в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что Джо Байден наверняка попытается помешать Трампу вступить в должность президента, поэтому нельзя исключать новые покушения на республиканца.

«Надо набраться терпения. Переходный период значителен — только 20 января (Дональд Трамп, — Прим. Life.ru) вступит в должность, а за это время предыдущая администрация может сделать очень многое», — приводит его слова kp.ru.

Бизнесмен также уточнил, что Трамп не забудет отомстить тем, кто организовал уголовные дела против него. После победы на выборах президента США республиканец перестанет опасаться тюрьмы, так как будет пользоваться защитой и иммунитетом.

По мнению Бута, конфликт между Россией и Украиной закончится тогда, когда все цели СВО будут выполнены. Поэтому стоит вопрос, будут ли договариваться США со всеми. РФ стоит быть готовыми к эскалации.