Приговор Трампу по делу о выплатах порноактрисе вынесут после выборов в США

Нью-йоркский суд перенёс вынесение приговора бывшему американскому лидеру и кандидата на пост президента США от республиканцев Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Как сообщает NBC, изначально решение должны были объявить 18 сентября , однако теперь назначена новая дата — 26 ноября.

Как сообщал Life.ru, против Трампа в США было возбуждено несколько уголовных дел. Так, его подозревают в халатном обращении с секретными документами, найденными в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 году. Кроме того, республиканец обвиняется в предполагаемых нарушениях, связанных с его бизнесом. В мае суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. В совокупности Трампу грозит 136 лет тюрьмы.