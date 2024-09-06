Приговор Трампу по делу о выплатах порноактрисе вынесут после выборов в США
Приговор Трампу по делу о выплатах порноактрисе Дэниэлс отложили до 26 ноября
Дональд Трамп и Сторми Дэниэлс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / thestormydaniels
Нью-йоркский суд перенёс вынесение приговора бывшему американскому лидеру и кандидата на пост президента США от республиканцев Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Как сообщает NBC, изначально решение должны были объявить 18 сентября, однако теперь назначена новая дата — 26 ноября.
По данным телеканала, судья Хуан Мерчан удовлетворил ходатайство адвокатов Трампа о переносе заседания после голосования, которое намечено на 5 ноября.
Как сообщал Life.ru, против Трампа в США было возбуждено несколько уголовных дел. Так, его подозревают в халатном обращении с секретными документами, найденными в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 году. Кроме того, республиканец обвиняется в предполагаемых нарушениях, связанных с его бизнесом. В мае суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. В совокупности Трампу грозит 136 лет тюрьмы.
Напомним, на выборах президента США вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис официально стала кандидатом на должность главы Белого дома от демократов. Своим напарником на предстоящих выборах политик выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца. Республиканскую партию будет представлять экс-президент США Дональд Трамп.