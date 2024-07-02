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2 июля, 19:20

Суд перенёс дату вынесения приговора Трампу по делу о подлоге

CNBC: Суд перенёс вынесение приговора Трампу по делу о подлоге на 18 сентября

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Суд перенёс вынесение приговора бывшему американскому лидеру Дональду Трампу по делу о подлоге документов Trump Organization при выплате денег экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. По информации CNBC, суд состоится 18 сентября.

С соответствующим иском выступили адвокаты Трампа — суд удовлетворил просьбу. Изначально заседание было назначено на 11 июля.

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Напомним, что против Трампа возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его подозревают в халатном обращении с секретными документами, найденными в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 году. Кроме того, он обвиняется в предполагаемых нарушениях, связанных с его бизнесом. В мае суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. В совокупности Трампу грозит 136 лет тюрьмы.

Оксана Попова
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