Суд перенёс дату вынесения приговора Трампу по делу о подлоге
CNBC: Суд перенёс вынесение приговора Трампу по делу о подлоге на 18 сентября
Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
Суд перенёс вынесение приговора бывшему американскому лидеру Дональду Трампу по делу о подлоге документов Trump Organization при выплате денег экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. По информации CNBC, суд состоится 18 сентября.
С соответствующим иском выступили адвокаты Трампа — суд удовлетворил просьбу. Изначально заседание было назначено на 11 июля.
Напомним, что против Трампа возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его подозревают в халатном обращении с секретными документами, найденными в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 году. Кроме того, он обвиняется в предполагаемых нарушениях, связанных с его бизнесом. В мае суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. В совокупности Трампу грозит 136 лет тюрьмы.