Суд перенёс дату вынесения приговора Трампу по делу о подлоге

Напомним, что против Трампа возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его подозревают в халатном обращении с секретными документами, найденными в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 году. Кроме того, он обвиняется в предполагаемых нарушениях, связанных с его бизнесом. В мае суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. В совокупности Трампу грозит 136 лет тюрьмы.