Политолог предсказал, что сделает Трамп в отношении «дармоеда» Зеленского

Владимир Зеленский, поздравляя Дональда Трампа с победой на выборах президента США, просто переобулся в воздухе. Тем временем американский политик вряд ли забыл все те гадости, которые говорил украинский лидер про республиканцев. Об этом 360.ru заявил политолог Вадим Сипров.

По его словам, Трамп прекрасного понимает всю паразитическую сущность киевского режима, поэтому о дальнейшей финансовой и военной поддержке со стороны США вряд ли будет идти речь.

«Кормить всех этих дармоедов Трамп не станет. Он сосредоточится на решении внутренних проблем и дополнительные сложности в лице киевского режима ему совсем не нужны. Поэтому внешняя политика станет взвешенной и реалистичной», — высказался Сипров.

Политолог считает, что Украина станет предметом серьёзного торга между Россией и США. Переговоры, вероятнее всего, пройдут без участия киевских властей, поскольку Украина потеряла свою государственность. Эксперт также считает, что Трамп потребует от Евросоюза финансировать безопасность за свой счёт. Поэтому ЕС больше не сможет кормить Зеленского, ведь средства на оборону им будут нужны самим.