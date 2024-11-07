Политолог предсказал, что сделает Трамп в отношении «дармоеда» Зеленского
Политолог Сипров: Трамп оптимизирует расходы и прекратит поддержку Украины
Владимир Зеленский, поздравляя Дональда Трампа с победой на выборах президента США, просто переобулся в воздухе. Тем временем американский политик вряд ли забыл все те гадости, которые говорил украинский лидер про республиканцев. Об этом 360.ru заявил политолог Вадим Сипров.
По его словам, Трамп прекрасного понимает всю паразитическую сущность киевского режима, поэтому о дальнейшей финансовой и военной поддержке со стороны США вряд ли будет идти речь.
«Кормить всех этих дармоедов Трамп не станет. Он сосредоточится на решении внутренних проблем и дополнительные сложности в лице киевского режима ему совсем не нужны. Поэтому внешняя политика станет взвешенной и реалистичной», — высказался Сипров.
Политолог считает, что Украина станет предметом серьёзного торга между Россией и США. Переговоры, вероятнее всего, пройдут без участия киевских властей, поскольку Украина потеряла свою государственность. Эксперт также считает, что Трамп потребует от Евросоюза финансировать безопасность за свой счёт. Поэтому ЕС больше не сможет кормить Зеленского, ведь средства на оборону им будут нужны самим.
«Это называется оптимизация расходов. Именно этим Трамп и займётся», — отметил политолог.
Несмотря на то, что официальные итоги выборов в США ещё не подведены, Трамп уже объявил себя победителем, а Камала Харрис заявила о проигрыше. В России выстраивают разные версии по поводу правления республиканца. Некоторые надеются, что с приходом к власти Трампа украинский конфликт наконец-то разрешится. Другие считают, что политик будет действовать исключительно в интересах США, а это не сулит ничего хорошего РФ. Есть мнение, что Трамп люто ненавидит Зеленского, поэтому для президента Украины грядут тяжёлые времена.
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