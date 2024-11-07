«Это не его война, а Байдена»: Политолог раскрыл планы Трампа на СВО

Однозначного ответа, как изменится политика США в отношении РФ и Украины после прихода к власти Дональда Трампа, нет. Однако уже сейчас ясно, что новый президент будет действовать исключительно в интересах Соединённых Штатов, поэтому России ждать от него ничего не стоит. Об этом заявил политолог Юрий Светов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

«Так как он предприниматель, он будет торговаться. Он задумается о том, что может получить для США от России. Его ключевая задача — Китай и Иран. Поэтому Трамп будет делать всё, чтобы как-то оторвать Россию от Китая», — высказался Светов.

При этом эксперт уверен, что политика Трампа по отношению к Украине будет отличаться от той, которую вёл Джо Байден. Скорее всего, новый президент исполнит своё обещание и заставит Владимира Зеленского остановиться. Однако пойдёт ли на его условия Россия — уже другой вопрос.

«Это не его война, её поддержал Байден. Напомню, что в октябре начался новый финансовый год и Украина получила выделенные деньги. Эти деньги будут выделены и сейчас, поставки будут идти, потому что завершение так быстро не происходит. Слова о том, что Трамп в три дня остановит конфликт, подразумевают только его приказ Зеленскому остановиться. Он заморозит конфликт и начнёт торговаться, но так не выйдет. Прежде всего со стороны России», — заключил эксперт.