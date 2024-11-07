«Мощь»: Лукашенко предложил Трампу сдержать обещание и получить Нобелевку

Если объявившему свою победу на выборах президента США Дональду Трампа удастся сдержать обещание и прекратить идущие в мире войны, Минск номинирует его на Нобелевскую премию. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время общения с прессой на III Чемпионате по колке дров среди журналистов.

«Если он это сделает [остановит войны], то мы направим петицию на Нобелевскую премию», — цитирует издание «Белта» главу республики Беларусь.

Также Лукашенко назвал Трампа «мощью». Белорусский президент вспомнил, какие преграды стояли на пути республиканца к победе на выборах — его пытались задавить, отменить, посадить в тюрьму и даже убить. Тем не менее он прошёл катком по всем противникам, совершив настоящий подвиг в интересах американского народа.

«Трамп, конечно, это мощь. Как бы я к нему ни относился, он молодец. Трудно было поверить, что он сможет выиграть. Стреляли, давили, посадить хотели и прочее, но он как бульдозер прошёлся. <...> Поэтому это его личный подвиг во имя американского народа, он молодец с этой точки зрения», — заявил глава Белоруссии.