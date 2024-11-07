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7 ноября, 11:26

«Мощь»: Лукашенко предложил Трампу сдержать обещание и получить Нобелевку

Лукашенко: Мы номинируем Трампа на Нобелевскую премию, если он прекратит войны

Если объявившему свою победу на выборах президента США Дональду Трампа удастся сдержать обещание и прекратить идущие в мире войны, Минск номинирует его на Нобелевскую премию. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время общения с прессой на III Чемпионате по колке дров среди журналистов.

«Если он это сделает [остановит войны], то мы направим петицию на Нобелевскую премию», — цитирует издание «Белта» главу республики Беларусь.

Также Лукашенко назвал Трампа «мощью». Белорусский президент вспомнил, какие преграды стояли на пути республиканца к победе на выборах — его пытались задавить, отменить, посадить в тюрьму и даже убить. Тем не менее он прошёл катком по всем противникам, совершив настоящий подвиг в интересах американского народа.

«Трамп, конечно, это мощь. Как бы я к нему ни относился, он молодец. Трудно было поверить, что он сможет выиграть. Стреляли, давили, посадить хотели и прочее, но он как бульдозер прошёлся. <...> Поэтому это его личный подвиг во имя американского народа, он молодец с этой точки зрения», — заявил глава Белоруссии.

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Кстати, вчера Александр Лукашенко даже поздравил Дональда Трампа с победой в гонке за пост главы Штатов. Белорусский лидер пожелал республиканцу крепкого здоровья и мудрых политических шагов.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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