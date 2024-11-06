Лукашенко поздравил Трампа с победой, пожелав сделать Америку вновь великой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В сообщении он пожелал американскому политику здоровья, а также метких политических решений.
«Сердечно поздравляю Вас с возвращением на должность Президента Соединённых Штатов Америки. Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением Вашего личного подвига. Вы его совершили прежде всего во имя Америки и её граждан. Желаю Вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой», — говорится в поздравлении.
Напомним, журналисты и аналитики уже объявили Трампа победителем на американских выборах президента, да и сам он себя уже считает новым лидером страны. Поздравления он получил от президента Франции Эмманюэля Макрона, премьера Израиля Биньямин Нетаньяху, главы ЕК Урсула фон дер Ляйен и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Не остался в стороне и Зеленский, который решил усидеть на двух стульях. Он признался, что ценит приверженность Трампа к подходу «мир через силу». А вот от президента России Владимира Путина Трамп может не ждать открытки. По словам пресс-секретаря лидера Дмитрия Пескова, это связано с враждебной политикой Штатов.
Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light