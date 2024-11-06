Лукашенко поздравил Трампа с победой, пожелав сделать Америку вновь великой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В сообщении он пожелал американскому политику здоровья, а также метких политических решений.

«Сердечно поздравляю Вас с возвращением на должность Президента Соединённых Штатов Америки. Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением Вашего личного подвига. Вы его совершили прежде всего во имя Америки и её граждан. Желаю Вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой», — говорится в поздравлении.