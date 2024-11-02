«Пусть жену свою учат щи варить»: В России резко ответили на указки США о выводе войск с Украины

Политолог Юрий Светов прокомментировал слова бывшего спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера о том, что Дональд Трамп в случае победы на выборах может потребовать от России вывода войск с Украины. По словам эксперта, ни Трамп, ни кто-либо в Соединённых Штатах не может диктовать РФ свои условия, поскольку не имеет влияния на нашу страну.

«Президент США может требовать что-либо от своих сателлитов, от Германии, чтобы та утёрлась по поводу взрыва «Северных потоков», от президента Украины Владимира Зеленского, который у него на содержании», — отметил политолог в беседе с «Вечерней Москвой».

Он также напомнил, что до выборов президента США осталось три дня, и происходящее является «попыткой кандидатов надуть щёки», продемонстрировать своё величие.

«Когда-то Путин ответил на подобное заявление: «Пусть жену свою учат щи варить». Вот и здесь ответ может быть таким же: пусть Трамп требует что-то от своей жены, детей, Конгресса, но не от России», — заявил эксперт.

Светов считает, что, вместо того, чтобы указывать России, что делать, Трамп может предложить обсудить ситуацию и попробовать урегулировать конфликт на взаимоприемлемых условиях.