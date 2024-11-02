Дипломат Волкер: Трамп может потребовать от Путина вывода войск с Украины

Если новым президентом США станет Дональд Трамп, ещё до инаугурации он может связаться с российским лидером Владимиром Путиным и потребовать вывода Вооружённых сил РФ с территории Украины. Такой сценарий на 10-м Киевском форуме по безопасности для молодёжи допустил спецпредставитель Госдепа Курт Волкер.

«Возможно, не сразу после выборов, но Трамп может позвонить Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января», — предположил дипломат.