Дипломат Волкер: Трамп может потребовать от Путина вывода войск с Украины
Если новым президентом США станет Дональд Трамп, ещё до инаугурации он может связаться с российским лидером Владимиром Путиным и потребовать вывода Вооружённых сил РФ с территории Украины. Такой сценарий на 10-м Киевском форуме по безопасности для молодёжи допустил спецпредставитель Госдепа Курт Волкер.
«Возможно, не сразу после выборов, но Трамп может позвонить Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января», — предположил дипломат.
Волкер подчеркнул, что падение киевского режима обернётся для новоиспечённого президента репутационными издержками, которые Трампу ни к чему. Именно поэтому политик может поступить по аналогии с Афганистаном, когда он отказался выводить американские войска, хоть такая необходимость была давно назревшей.
А тем временем Трамп дал интервью телеведущему Такеру Карлсону, сделав несколько громких заявлений. Республиканец внезапно объявил себя врагом России и взял на себя ответственность за подрыв «Северных потоков». Ещё политик пообещал рассорить Москву и Пекин, чем поверг Кремль в недоумение.
Flickr / Trump White House Archived