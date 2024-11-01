«Зачем это нужно?»: Желание Трампа разобщить РФ и КНР вызвало недоумение в Кремле

Партнёрство России и Китая не направлено против других стран, поэтому стремление кандитата в президенты Штатов Дональда Трампа «разъединить Москву и Вашингтон» в случае победы на выборах совершенно непонятно Кремлю. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Непонятно, зачем нужно разъединять, зачем нужно мешать сотрудничеству России и Китая», — прокомментировал тему Песков.

Он назвал российско-китайское сотрудничество особым и привилегированным стратегическим партнёрством. Представитель Кремля подчеркнул, что взаимодействие России и Китая не нацелено против других государств и направлено исключительно на реализацию интересов российского и китайского народов.