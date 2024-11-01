«Зачем это нужно?»: Желание Трампа разобщить РФ и КНР вызвало недоумение в Кремле
Песков: В Кремле не поняли стремления Трампа разделить Россию и Китай
Партнёрство России и Китая не направлено против других стран, поэтому стремление кандитата в президенты Штатов Дональда Трампа «разъединить Москву и Вашингтон» в случае победы на выборах совершенно непонятно Кремлю. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
«Непонятно, зачем нужно разъединять, зачем нужно мешать сотрудничеству России и Китая», — прокомментировал тему Песков.
Он назвал российско-китайское сотрудничество особым и привилегированным стратегическим партнёрством. Представитель Кремля подчеркнул, что взаимодействие России и Китая не нацелено против других государств и направлено исключительно на реализацию интересов российского и китайского народов.
Напомним, Дональд Трамп дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в их беседе прозвучало множество одиозных заявлений. В частности, республиканец пообещал, что разъединит союз России и Китая, если вновь станет президентом.
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