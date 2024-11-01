Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 12:43

«Зачем это нужно?»: Желание Трампа разобщить РФ и КНР вызвало недоумение в Кремле

Песков: В Кремле не поняли стремления Трампа разделить Россию и Китай

Партнёрство России и Китая не направлено против других стран, поэтому стремление кандитата в президенты Штатов Дональда Трампа «разъединить Москву и Вашингтон» в случае победы на выборах совершенно непонятно Кремлю. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Непонятно, зачем нужно разъединять, зачем нужно мешать сотрудничеству России и Китая», — прокомментировал тему Песков.

Он назвал российско-китайское сотрудничество особым и привилегированным стратегическим партнёрством. Представитель Кремля подчеркнул, что взаимодействие России и Китая не нацелено против других государств и направлено исключительно на реализацию интересов российского и китайского народов.

В Кремле не нашли объяснений словам Трампа об уничтожении «Севпотока — 2»
В Кремле не нашли объяснений словам Трампа об уничтожении «Севпотока — 2»

Напомним, Дональд Трамп дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в их беседе прозвучало множество одиозных заявлений. В частности, республиканец пообещал, что разъединит союз России и Китая, если вновь станет президентом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Дмитрий Песков
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar