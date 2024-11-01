В Кремле не нашли объяснений словам Трампа об уничтожении «Севпотока — 2»
Песков назвал малопонятными слова Трампа об уничтожении «Северного потока — 2»
Смысл слов кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа об уничтожении «Северного потока — 2» на стадии строительства сложно понять, ведь газопровод был достроен. Об этом во время брифинга сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Северный поток» — он в итоге был достроен. Более того, нитка «Северного потока — 2» есть уцелевшая, и она в любой момент, как об этом говорил президент [РФ Владимир Путин], готова к запуску», — напомнил представитель Кремля.
Как признался Песков, что ему трудно даже предположить, что на самом деле имел в виду Трамп. За более подробными разъяснениями он рекомендовал обращаться в предвыборный штаб республиканца.
Напомним, соответствующее заявление Дональда Трампа прозвучало в ответ на заявления о том, что он является «другом России». Политик не согласился с этим утверждением и сказал, что российский газопровод «Северный поток — 2» удалось уничтожить именно ему и никому другому.
Подрыв «Северных потоков» произошёл 26 сентября 2022 года. Ряд стран ЕС начал расследование диверсии, но пока что к ответственности никого так и не привлекли. Недавно германская Генеральная прокуратура объявила, что подозревает в подрыве 44-летнего дайвера из Киева по имени Владимир Журавлёв. На него выписали ордер, но украинец очень вовремя выехал из Польши и вернулся в Незалежную. С тех пор о подвижках в расследовании ничего не было слышно. В свою очередь в СВР РФ считают, что в подрыве газопроводов напрямую участвовали и Вашингтон и Лондон.
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