В Кремле не нашли объяснений словам Трампа об уничтожении «Севпотока — 2»

Смысл слов кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа об уничтожении «Северного потока — 2» на стадии строительства сложно понять, ведь газопровод был достроен. Об этом во время брифинга сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Северный поток» — он в итоге был достроен. Более того, нитка «Северного потока — 2» есть уцелевшая, и она в любой момент, как об этом говорил президент [РФ Владимир Путин], готова к запуску», — напомнил представитель Кремля.

Как признался Песков, что ему трудно даже предположить, что на самом деле имел в виду Трамп. За более подробными разъяснениями он рекомендовал обращаться в предвыборный штаб республиканца.