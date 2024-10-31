Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что компания Google не должна ограничивать вещание российских телеканалов на своей платформе. По его словам, лучшее, что её руководство может сделать в данной ситуации, — это обратить на это внимание и исправить проблему.

Комментируя назначенный компании штраф в размере двух ундециллионов рублей за блокировку аккаунтов российских телеканалов на YouTube, представитель Кремля отметил, что, хотя сумма и является конкретной, он не способен произнести это число и добавил, что оно, скорее, носит символический характер.

Он подчеркнул, что требования, предъявляемые к Google, лишь подчеркивают суть претензий российских телеканалов.