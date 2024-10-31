Песков признался, что не в силах произнести размер штрафа, предъявленного Google
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что компания Google не должна ограничивать вещание российских телеканалов на своей платформе. По его словам, лучшее, что её руководство может сделать в данной ситуации, — это обратить на это внимание и исправить проблему.
Комментируя назначенный компании штраф в размере двух ундециллионов рублей за блокировку аккаунтов российских телеканалов на YouTube, представитель Кремля отметил, что, хотя сумма и является конкретной, он не способен произнести это число и добавил, что оно, скорее, носит символический характер.
Он подчеркнул, что требования, предъявляемые к Google, лишь подчеркивают суть претензий российских телеканалов.
Ранее сообщалось, что российские телеканалы требуют от Google сумму с 36 нулями за блокировки. В числе пострадавших от цензуры на платформе телеканалы «Звезда», «Первый канал», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия 1», «Россия 24» и ещё несколько крупных СМИ. Всего пострадавшими значатся 17 телеканалов в статусе третьих лиц.
Life.ru