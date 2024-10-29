Российские телеканалы требуют от Google два ундециллиона рублей
РБК: Российские телекомпании потребовали от Google ₽2 ундециллиона за блокировки
Российские телекомпании подали иск к американской корпорации Google, требуя выплаты в размере двух ундециллионов рублей, сообщил РБК. Причиной иска стала блокировка аккаунтов отечественных медиа на платформе YouTube.
Среди затронутых телеканалов значатся «Звезда», «Первый канал», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия 1», «Россия 24» и ещё несколько крупных СМИ, всего пострадавшими значатся 17 телеканалов в статусе третьих лиц.
Кроме того, ранее суд обязал Google восстановить доступ к аккаунтам данных каналов на YouTube. Если корпорация не выполнит это требование в течение девяти месяцев с момента вступления решения в силу, ей придётся выплачивать штраф в размере 100 тысяч рублей за каждый день просрочки, причём сумма будет удваиваться каждую неделю до момента выполнения предписания суда.
Ундециллион — это число с 36 нулями, два ундециллиона рублей соответствуют двадцати дециллионам долларов.
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей за отказ удалить из YouTube недостоверную информацию о спецоперации. Причиной иска стали ролики, в которых содержались фейки о ВС РФ, распространялась лживая информация, например о мобилизации и ядерном оружии.
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