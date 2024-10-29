Российские телеканалы требуют от Google два ундециллиона рублей

Российские телекомпании подали иск к американской корпорации Google, требуя выплаты в размере двух ундециллионов рублей, сообщил РБК. Причиной иска стала блокировка аккаунтов отечественных медиа на платформе YouTube.

Среди затронутых телеканалов значатся «Звезда», «Первый канал», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия 1», «Россия 24» и ещё несколько крупных СМИ, всего пострадавшими значатся 17 телеканалов в статусе третьих лиц.

Кроме того, ранее суд обязал Google восстановить доступ к аккаунтам данных каналов на YouTube. Если корпорация не выполнит это требование в течение девяти месяцев с момента вступления решения в силу, ей придётся выплачивать штраф в размере 100 тысяч рублей за каждый день просрочки, причём сумма будет удваиваться каждую неделю до момента выполнения предписания суда.

Ундециллион — это число с 36 нулями, два ундециллиона рублей соответствуют двадцати дециллионам долларов.