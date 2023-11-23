Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить из YouTube фейки об СВО
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей за отказ удалить из YouTube недостоверную информацию о спецоперации, а именно ролики, в которых содержались фейки о ВС РФ, распространялась лживая информация, например о мобилизации и ядерном оружии.
"Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, <…> назначить наказание в виде административного штрафа в размере четырёх миллионов рублей", — огласила решение судья Марина Орлова, сообщает РИА "Новости".
Ранее Лайф рассказывал, что компания Google не раз привлекалась к административной ответственности из-за нарушения законов России по части отказа удалять запрещённую информацию, а также локализовать данные россиян в РФ. Ещё в апреле Таганский суд Москвы рассматривал возможность наложения штрафа до четырёх миллионов рублей за неудаление запрещённой информации.
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