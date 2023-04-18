КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

18 апреля, 20:30

В Москве суд решит вопрос о новом штрафе для Google

Google грозит штраф в 4 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию

Google грозит штраф в размере до 4 миллионов рублей за неудаление запрещённой информации. Административное дело по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ 20 апреля рассмотрит мировой судебный участок района Таганский в Москве.

"Судебное заседание назначено на 20 апреля", — рассказали РИА "Новости" в суде.

Американскую корпорацию ранее в России уже подвергали административному наказанию за такое же правонарушение.

"Цэрэушная помойка": Артемий Лебедев обрушился с критикой на Google из-за очередной блокировки

"Цэрэушная помойка": Артемий Лебедев обрушился с критикой на Google из-за очередной блокировки

Ранее депутат Александр Хинштейн заявлял, что к иску против Google присоединилось уже более 800 российских компаний, но корпорация по-прежнему пытается игнорировать требования Роскомнадзора.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Google
  • Политика России
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров