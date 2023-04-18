В Москве суд решит вопрос о новом штрафе для Google

Google грозит штраф в размере до 4 миллионов рублей за неудаление запрещённой информации. Административное дело по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ 20 апреля рассмотрит мировой судебный участок района Таганский в Москве.

"Судебное заседание назначено на 20 апреля", — рассказали РИА "Новости" в суде.

Американскую корпорацию ранее в России уже подвергали административному наказанию за такое же правонарушение.