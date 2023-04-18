В Москве суд решит вопрос о новом штрафе для Google
Google грозит штраф в 4 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию
Google грозит штраф в размере до 4 миллионов рублей за неудаление запрещённой информации. Административное дело по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ 20 апреля рассмотрит мировой судебный участок района Таганский в Москве.
"Судебное заседание назначено на 20 апреля", — рассказали РИА "Новости" в суде.
Американскую корпорацию ранее в России уже подвергали административному наказанию за такое же правонарушение.
Ранее депутат Александр Хинштейн заявлял, что к иску против Google присоединилось уже более 800 российских компаний, но корпорация по-прежнему пытается игнорировать требования Роскомнадзора.
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