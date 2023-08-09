Профессор объяснил, зачем Google нарывается на миллиардные штрафы

Компании Google грозит штраф в размере пяти миллиардов долларов за слежку в режиме "инкогнито". Декан института права ВШЭ, профессор Вадим Виноградов считает, что американская корпорация намеренно нарушает права пользователей ради прибыли.

"Иностранные браузеры почти бесконтрольно следят за действиями пользователей и собирают их данные, впоследствии сохраняя их на своих серверах. Поэтому крайне важно регулировать деятельность IT-гигантов, особенно в части передачи информации", — объяснил профессор в беседе с Лайфом.

По его словам, Google намеренно нарушает права пользователей ради прибыли, в частности ради того, чтобы эффективнее продвигать рекламу, которая приносит компании львиную долю дохода. Официальный отчёт гласит, что за второй квартал 2023 года корпорация заработала более 58 миллиардов долларов на маркетинге, а это больше показателей прошлого года на 3%. Этим объясняется сделанный Google выбор между правами пользователей и наращиванием прибыли, говорит Виноградов.

Причём это не первый подобный кейс, когда IT-гиганта обвиняют в тайном сборе информации. Такое уже происходило в разных странах, не только в США. И пока ситуация с безопасностью данных становится только хуже. Даже режим "инкогнито", как выяснилось, не защищает пользовательскую информацию, подытожил профессор.