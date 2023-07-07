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7 июля, 18:08

"Делают что хотят": Эксперт раскрыл, когда Google начнёт оплачивать штрафы в России

Зампред правления РОЦИТ Ампелонский: Выносимые РФ штрафы для Google не оплачены

Все штрафы, которые выносят российские суды в отношении корпорации Google, пока не оплачены. Об этом в беседе с Лайфом заявил заместитель председателя правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Вадим Ампелонский.

"Google занял позицию, что он является компанией, которая действует в юрисдикции США по отношению к российскому законодательству. Это было давно понятно, какие-то штрафы при этом Google перечислял. В общем, они действуют на своё усмотрение. Происходит накопление, таким образом, неисполненных судебных решений", — отметил он.

Эксперт добавил, что однажды эти судебные решения будут исполнены. Это произойдёт в тот момент, когда появится политическая воля на блокировку Google и ресурсов компании на территории РФ.

"Если говорить о мерах, которые применяются к Google за цензурирование российской точки зрения, то пока мы видим, безусловно, применение своего монопольного положения со стороны Google. То есть они делают то, что хотят, в угоду американской политической конъюнктуре и блокируют те аккаунты, которые, в общем, дают альтернативную точку зрения, в том числе западной аудитории", — добавил Ампелонский.

Он подчеркнул, что пророссийская точка зрения замалчивается. Ампелонский напомнил, что заблокированы многие СМИ, а последние ограничения коснулись комика, который пародировал президента Украины Владимира Зеленского.

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Shutterstock

Ольга Годуненко
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