"Делают что хотят": Эксперт раскрыл, когда Google начнёт оплачивать штрафы в России

Все штрафы, которые выносят российские суды в отношении корпорации Google, пока не оплачены. Об этом в беседе с Лайфом заявил заместитель председателя правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Вадим Ампелонский.

"Google занял позицию, что он является компанией, которая действует в юрисдикции США по отношению к российскому законодательству. Это было давно понятно, какие-то штрафы при этом Google перечислял. В общем, они действуют на своё усмотрение. Происходит накопление, таким образом, неисполненных судебных решений", — отметил он.

Эксперт добавил, что однажды эти судебные решения будут исполнены. Это произойдёт в тот момент, когда появится политическая воля на блокировку Google и ресурсов компании на территории РФ.

"Если говорить о мерах, которые применяются к Google за цензурирование российской точки зрения, то пока мы видим, безусловно, применение своего монопольного положения со стороны Google. То есть они делают то, что хотят, в угоду американской политической конъюнктуре и блокируют те аккаунты, которые, в общем, дают альтернативную точку зрения, в том числе западной аудитории", — добавил Ампелонский.