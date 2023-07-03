YouTube удалил канал пародиста Зеленского

Американский сервис также удалил канал супруги Макса, на котором был опубликован фильм "Луганск. Противостояние", снятый в ЛНР во время поездки команды блогера к российским бойцам на передовую.

"Если что, я буду в VK. Будем видеться там теперь. Останавливаться ни в коем случае не будем, это в любом случае значит, что мы идём в правильном направлении", — сказал комик в видеоролике для "Телеги онлайн" и голосом Зеленского добавил: "Немножко виноват, конечно".