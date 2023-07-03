YouTube удалил канал пародиста Зеленского
YouTube удалил канал Макса Комикадзе, известного пародиями на Зеленского
Канал российского комика, резидента "Шоу ВиЛ" Максима Комикадзе (КомикадZе) был удалён с платформы YouTube. Блогер прославился роликами и стримами, в которых пародирует украинского лидера Владимира Зеленского.
Макс Комикадзе заявил, что его ютуб-канал с 500 тысячами подписчиков был удалён с платформы. Видео © t.me / "Телега online"
Американский сервис также удалил канал супруги Макса, на котором был опубликован фильм "Луганск. Противостояние", снятый в ЛНР во время поездки команды блогера к российским бойцам на передовую.
"Если что, я буду в VK. Будем видеться там теперь. Останавливаться ни в коем случае не будем, это в любом случае значит, что мы идём в правильном направлении", — сказал комик в видеоролике для "Телеги онлайн" и голосом Зеленского добавил: "Немножко виноват, конечно".
Что касается пранкеров Вована и Лексуса, их каналы "Шоу ВиЛ" и "Телега онлайн" YouTube удалил ещё в марте. Во всяком случае, ролики Макса по-прежнему выходят на отечественной платформе Rutube, там же можно посмотреть и новые пранки Столярова и Кузнецова.
t.me / "Телега online"