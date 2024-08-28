В Госдуме объяснили страхом враньё Google акционерам о проблемах с судами России и ЮАР Депутат Горелкин связал с СВО враньё Google акционерам о проблемах с судами в РФ 28 августа, 12:22 Google. Обложка © ТАСС / ЕРА

Американская корпорация Google пытается манипулировать системой правосудия, игнорируя решения судов в других странах, в частности в России, и вводя в заблуждение собственных акционеров. Об этом журналистам рассказали в Госдуме РФ, комментируя начавшийся в Калифорнии суд, на котором Google хочет доказать, что не обязан исполнять требования российских инстанции разблокировать телеканалы РФ.

«Поведение Google в этой ситуации напоминает человека, который хочет решить свои проблемы с помощью психолога, но при этом отказывается от услуг специалистов, которые рассказывают неприятную правду. Вместо этого он занимается поиском тех, кто будет убеждать его в собственной правоте», — сказал председатель правления РОЦИТ, зампредседателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Он напомнил, что сейчас Google пытается отменить решения российских судов, но почему-то через судопроизводство в США, при этом акционеры не в курсе ситуации и проигранных дел компании в РФ. А всё ради того, чтобы не исполнять решения наших судов о разблокировке российских СМИ, подчеркнул Горелкин. По его словам, напрашивается простой вывод — Google сильно не хочет, чтобы мир узнал правду о Донбассе и СВО, рискуя даже своей репутацией и активами.

Член Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин продолжил, что сейчас Google откровенно манипулирует системой правосудия, пытаясь через суды в США и Великобритании заблокировать исполнение российских решений за границей. А это выглядит как попытка корпорации уклониться от ответственности.

«Но ещё более тревожным является то, что Google, похоже, скрывает от своих акционеров истинные масштабы рисков. Вместо того чтобы честно признать перед инвесторами возможные убытки и последствия судебных разбирательств за рубежом, компания предпочитает действовать за кулисами», — отметил Немкин.

Он уверен, что всё это доказывает готовность Google пойти на любые, даже незаконные действия, в желании создать красивую картинку и уклониться от ответственности. По мнению депутата, акционеры должны задуматься о прозрачности и честности корпорации на фоне всех событий.

Напомним, Google скрывал от акционеров проблемы с судами в России, а теперь пытается запретить иностранным компаниям предъявлять претензии за пределами США и Британии. Также Google не афишировал информацию о том, что суд в ЮАР арестовал активы корпорации на территории страны в обеспечение иска телеканала «Спас». Сегодня прошло первое заседание в калифорнийском суде по спору американской компании с RT, «Спас» и «Царьград» из-за блокировки аккаунтов телеканалов на YouTube. На заседании и выяснилось, что Google, оказывается, не рассказывал акционерам о проблемах с судами РФ.

Авторы Татьяна Миссуми