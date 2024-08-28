В США состоится первое слушание по иску Google к российским СМИ

В отделении Сан-Хосе окружного суда Калифорнии сегодня пройдёт первое слушание в рамках иска компании Google российским телеканалам Russia Today (RT), «Спас» и «Царьград». Американская корпорация пытается в судебном порядке запретить российским инстанциям подавать против себя иски после их решения о разблокировке YouTube-каналов перечисленных СМИ, чтобы такие споры можно было решать в правовом поле США и скрывать информацию о юридических поражениях, пишут «Ведомости».

В материале издания говорится, что Google рассчитывает на вердикт суда, который лишит иностранные компании права в дальнейшем выставлять к корпорации какие-либо претензии вне Штатов и Британии. Именно Google является инициатором судебного процесса. В прошлом российские медиа уже обращались в суды в Турции, Венгрии, Испании, ЮАР, Египте, Алжире, Сербии, Вьетнаме и Киргизии, добиваясь выполнения решений российского суда в отношении корпорации, после того как «Гугл» в РФ был признан банкротом. Эксперты отмечают что, американская компания долгое время утаивала информацию о судах, в которых участвует, переживая о своих зарубежных активах. Впрочем, юридические споры в РФ не скрывались — вероятно, в Google считали их незначительными. И стоит отметить, что детали в отчётности корпорации не указывались, например, скрыт тот факт, что в ЮАР суд постановил арестовать все активы Google в пользу «Спаса».