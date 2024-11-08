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Регион
8 ноября, 06:07

Зеленского ждёт волнующий разговор с Трампом о быстром прекращении огня

Зеленский: Разговор с Трампом на тему быстрого прекращения огня ещё предстоит

Глава киевского режима Владимир Зеленский обсудит с Дональдом Трампом возможность быстрого прекращения боевых действий. В их последний беседу эта тема не вошла, но разговор всё равно предстоит. Об этом сообщает агенство Bloomberg

«Это впереди… Для меня очевидно, что он хочет положить этому конец», — сказал Зеленский.

До этого глава киевского режима заявлял, что хочет получить помощь от США. Ему важно заставить Россию «вести переговоры на украинских условиях» и избежать «замороженного конфликта».

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Напомним, что поражение Киева уже признали в НАТО. Североатлантический альянс заявил, что победа Дональда Трампа на выборах президента США станет не самой радостной новостью для Украины и лишь усугубит ситуацию. На данный момент Киев медленно идёт ко дну, полноценно подбить российского противника сможет приближающаяся зима.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Наталья Афонина
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