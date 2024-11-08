Глава киевского режима Владимир Зеленский обсудит с Дональдом Трампом возможность быстрого прекращения боевых действий. В их последний беседу эта тема не вошла, но разговор всё равно предстоит. Об этом сообщает агенство Bloomberg

«Это впереди… Для меня очевидно, что он хочет положить этому конец», — сказал Зеленский.

До этого глава киевского режима заявлял, что хочет получить помощь от США. Ему важно заставить Россию «вести переговоры на украинских условиях» и избежать «замороженного конфликта».