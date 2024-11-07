Политолог назвал срок, который потребуется Трампу, чтобы договориться с Россией по Украине

Россия может договориться с США о мирном урегулировании конфликта на Украине в апреле-мае следующего года. Таким мнением поделился профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов в интервью 360.ru.

Он считает, что к этому времени США прекратят все поставки наступательного вооружения Украине, оставят только оборонительное. В связи с этим Москва может пойти на переговоры, однако Владимир Путин вряд ли захочет сесть за один стол с Владимиром Зеленским, поэтому украинского лидера могут отодвинуть в сторону.

«Если надо будет, всё сделают без него (Зеленского. — Прим. Life.ru). <…> Его убирать [американцам] невыгодно. Его легче додержать до осени, блокировав другими решениями. Они договорятся с Верховной радой, и Рада его заблокирует. Американцы прекрасно знают, где у кого из этих слуг народа — у Порошенко, у Тимошенко — кнопка, чтобы они переворачивались на 180 градусов после её нажатия», — высказался Баширов.

Также он предположил, какие условия может выдвинуть РФ. Эксперт считает, что нашей стране невыгодно подписывать какие-либо документы, где будет фигурировать только Украина. В первую очередь будут учитываться интересы России.

«Нам нужно подписать новый мировой порядок, где Украина стоит на 150-м месте. <…> Это интересует нас, Китай, Бразилию, Европу, потому что Америка сейчас высасывает последнее ценное, что там есть. Этот новый мировой порядок будет в первую очередь касаться торговли, перевозок, появления новых технологий. Ну и военной безопасности в какой-то части», — подытожил Баширов.