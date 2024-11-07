Путина предостерегли от любых сделок и переговоров с Трампом до 20 января

Дональд Трамп после победы на выборах в США «постарается позвонить очень быстро Владимиру Путину», однако Москве не стоит начинать никаких переговоров с ним до 20 января. Таким мнением поделился политолог Марат Баширов в эфире радио Sputnik.

«Я думаю, что наши скажут: «Слушай, вот станешь президентом 20 января, тогда и поговорим, ты можешь что-то сейчас нам в общем произнести, какие-то параметры, но за стол переговоров мы сядем только, когда ты станешь президентом», — выразил свою точку зрения эксперт.