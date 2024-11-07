Путина предостерегли от любых сделок и переговоров с Трампом до 20 января
Политолог Баширов: Москве не стоит вести переговоры с Трампом до 20 января
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото © kremlin.ru
Дональд Трамп после победы на выборах в США «постарается позвонить очень быстро Владимиру Путину», однако Москве не стоит начинать никаких переговоров с ним до 20 января. Таким мнением поделился политолог Марат Баширов в эфире радио Sputnik.
«Я думаю, что наши скажут: «Слушай, вот станешь президентом 20 января, тогда и поговорим, ты можешь что-то сейчас нам в общем произнести, какие-то параметры, но за стол переговоров мы сядем только, когда ты станешь президентом», — выразил свою точку зрения эксперт.
Он считает, что это станет своеобразной платой американцев «за глупость», что они не пришли к нам договариваться раньше. А до официальной инаугурации нового президента, которая состоится в США 20 января, РФ может продолжить «просто топить» свою позицию.
Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Дональд Трамп после победы на выборах может потребовать от России вывода войск с Украины. Однако в РФ напомнили ему и другим, что ни Трамп, ни кто-либо в Соединённых Штатах не может диктовать свои условия Москве, поскольку не имеет влияния на нашу страну. Сам Трамп во время предвыборной гонки не раз заявлял, что если станет президентом, то в первую очередь займётся украинским конфликтом. Однако сторону России политик явно принимать не собирается. В интервью Такеру Карлсону он назвал «больными» всех, кто считает его другом РФ. Республиканец отметился и другими громкими заявлениями. В частности, Трамп пообещал поссорить нашу страну с Китаем и заявил, что именно он уничтожил «Северный поток — 2». Несмотря на столь нелестные слова о нашей стране, в РФ всё равно надеются, что с приходом Трампа к власти наконец-то удастся достичь мира на Украине.