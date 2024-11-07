Про дружбу и уважение к Путину: 5 громких цитат президента США Дональда Трампа про Россию

По предварительным подсчётам, Дональд Трамп победил на выборах, и, похоже, нас ждёт новый этап в американо-российских отношениях. Новый президент США уже не раз показывал своё тёплое отношение к нашей стране, открыто восхищался Россией и говорил, что с Москвой можно и нужно дружить. Мы собрали несколько его знаковых цитат. Давайте вместе проанализируем, что на самом деле стоит за словами президента и что нас ожидает в ближайшем будущем.

1. «Россия и Соединённые Штаты должны работать вместе, чтобы одолеть терроризм»

Трамп станет президентом США, он обещает дружбу с Россией. Фото © ТАСС / AP

Трамп не раз говорил, что союз России и США — это ключ к миру на планете. «Россия и Соединённые Штаты должны быть в состоянии хорошо работать друг с другом, чтобы одолеть терроризм и восстановить мир во всём мире, не говоря уже о торговле и других выгодах, проистекающих из взаимного уважения». По мнению президента, мы можем не просто сосуществовать, а объединить усилия ради достижения глобальных целей. В его глазах Россия — это не враг, а союзник, с которым можно решать мировые вопросы на равных.

2. «Буду отлично ладить с Путиным»

Пять громких цитат Дональда Трампа о России. Фото © ТАСС / AP

Владимир Путин — один из тех, с кем Дональд Трамп видит себя в хорошем партнёрстве. «Я думаю, что буду отлично ладить с Владимиром Путиным. Я просто так думаю». Здесь нет ни капли сомнений — уверенность Трампа в том, что он сможет найти общий язык с российским президентом, очевидна. Он уверен, личные дипломатические навыки позволят наладить прочные связи, и, судя по его словам, это больше чем просто дружеский жест. Это основа для серьёзных отношений между двумя мировыми державами.

3. «Разве не было бы прекрасно наладить отношения с Россией?»

Пять громких цитат Трампа о России и Путине. Фото © ТАСС / AP

Для Трампа дружба с Россией — это, по его мнению, вопрос выгоды и здравого смысла. «Разве не было бы прекрасно, если бы мы сумели, к примеру, наладить отношения с Россией?» И правда, президент США уверен, что наши страны могут работать вместе, извлекая из этого обоюдные выгоды. Эти его слова звучат почти как призыв к новому сотрудничеству — к отношениям, основанным на открытости и прагматизме, которые будут выгодны как для американцев, так и для россиян.

4. «Раз он называл меня блестящим, я приму этот комплимент»

Что президент США Дональд Трамп на самом деле думает от России? Фото © ТАСС / AP

Когда Трамп говорит о Путине, его высказывания всегда подкреплены уверенностью и даже лёгкой иронией. «Я думаю, раз он называл меня блестящим, я приму этот комплимент, ладно? Я думаю, что смогу с ним поладить. В рамках этой (российской) системы он был гораздо более сильным лидером, чем наш президент». Приняв комплимент Путина, Трамп открыто заявляет, что в политическом плане российский лидер более влиятельный, чем его американские коллеги. Это подчёркивает готовность к равноправному диалогу, где обе стороны признают силу и влияние друг друга.

5. «Я бы хотел видеть Россию дружественной страной»

Life.ru раскрывает, что Трамп думает о дружбе с Россией. Фото © ТАСС / AP

Возможно, одна из самых откровенных фраз Трампа о его отношении к России. «Я бы вёл себя с Владимиром Путиным твёрдо, но я не могу даже вообразить, чего бы я хотел добиться больше, чем дружественной России, а не как сейчас». Здесь Трамп чётко обозначает свою цель: Россия должна быть другом, а не противником. Он понимает, что твёрдость в дипломатии важна, но его истинное желание — видеть в России партнёра, с которым можно двигаться к общим целям.