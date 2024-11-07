«Не разрушайте мою Америку, я здесь плачу налоги». Как реагировали на выборы в США беглые российские звёзды и иноагенты

В соцсетях и на видеосервисах уже появились первые комментарии с оценками произошедшего, при этом большинство из беглых оппозиционеров демонстрирует полное единодушие по поводу Дональда Трампа.

Почему у Невзорова* печальное лицо

Получивший в 2022 году украинское гражданство беглый журналист Александр Невзоров* на кадрах видеоролика выглядел мрачней обычного. Он сообщил, что «Россия не изменилась в день выборов Трампа» — «она так и остаётся тяжёлой мировой болезнью, которую надо лечить». По его словам, с ней и дальше будут бороться, но гораздо хитрее, чем если бы это делала «романтичная, но уже ушедшая в никуда кандидат Харрис».

— Своей реакцией, своей зависимостью Россия продемонстрировала полное отсутствие национального суверенитета, по сути признав, что её судьба целиком и полностью решается событиями в Вашингтоне. Но Россия легко пережила это унижение и даже сделала вид, что не заметила его, — заявил оппозиционер.

Александр Невзоров*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nevzorovofficial

В России на Невзорова* заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Поводом к преследованию стала публикация в соцсетях беглеца «заведомо ложной информации об умышленном обстреле ВС России родильного дома в Мариуполе». Теперь бывшему журналисту грозит до 10 лет тюрьмы.

Сейчас он находится на Украине, где победа Трампа для нацистов из окружения Зеленского стала настоящей трагедией. Похоже, Невзорову* ничего не остаётся делать, как продолжать подпевать приютившему его режиму.

— Никакого «плана Трампа» по прекращению украинской войны в природе не существует. Трамп рискует прослыть вруном ещё до инаугурации, — дописал он позже уже у себя в телеграм-канале.

Что сказал Максим Кац*

Живущий с начала СВО в Израиле блогер Максим Кац*, кажется, тоже совсем не рад американскому президенту. Как и Невзоров*, он фигурант уголовного дела по той же статье УК РФ (распространение фейков о ВС России).

— В истории этого века избрание Трампа — самый опасный момент. Абсолютно непредсказуемый человек, настроение которого меняется под влиянием той ноги, с которой он встал, — заявляет блогер. — На первом сроке текучка кадров в его администрации была такая, будто это не офис президента самой могущественной страны на свете, а «Макдональдс».

Максим Кац*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxim_katz

Тех россиян, кто болел за республиканца, Кац* называет глупыми людьми, которые сейчас празднуют, считая, что к власти в США пришёл их «сукин сын», который станет добровольным помощником в любых внешнеполитических авантюрах (России): откажет в помощи Украине, развалит НАТО, снимет санкции.

— Невозможно всерьёз прогнозировать мысли Дональда Трампа, у которого семь пятниц на неделе, а друзья, враги, убеждения и планы меняются каждый день, — авторитетно заключил Кац*.

Голос из ФБК**

Одного из функционеров запрещённого в России ФБК** Леонида Волкова* результаты выборов застали в штате Коннектикут — в Америке он живёт с середины августа. Говорит, болел за Камалу Харрис.

— Трамп раздражает. Безумный популизм, конспирологические теории, нереалистичные обещания. Человек не самых высоких, мягко говоря, моральных качеств, человек недостойный. Он осуждён за вполне конкретные налоговые преступления, — сетует Волков*. — Впервые в истории Америки президентом избран человек с судимостью по уголовному делу. У Трампа толком нет команды, у Трампа ужасные эклектичные взгляды, которые меняются каждую секунду.

Леонид Волков*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leonidvolkov

Ещё недавно Волков* боролся с «кровавым режимом» из Прибалтики — жил в литовской столице Вильнюсе, пока в начале этого года его не избили какие-то качки из Польши. Оппозиционер долго лечился, а выздоровев, предпочёл уехать из Европы подальше. Это нападение стало зримым воплощением раскола в рядах беглой оппозиции: ФБК** обвинили в заказе избиения ближайшего соратника Михаила Ходорковского* Леонида Невзлина.

Интересно, что коллеги избитого оппозиционера по команде Навального*** от своих комментариев к выборам пока воздерживаются, а его бывшая соратница — Любовь Соболь* — ещё летом этого года предупредила, что и не собирается этого делать, так как «американскую политику знает, как песни Киркорова: специально не интересуется, но так или иначе поневоле узнаёт».

О чём думают беглые бизнесмены

Михаил Ходорковский

Бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский* заявил, что при Дональде Трампе мир может стать свидетелем драматических изменений. Подписчик Барака Обамы в «Инстаграме»**** считает, что в последнее время американское лидерство достигло небывалого кризисного уровня. Забавно, что при этом Ходорковский* говорит, что в будущее смотрит с оптимизмом.

Евгений Чичваркин* прокомментировал победу Трампа в шляпе с рогами. Фото © YouTube / Евгений Чичваркин

Евгений Чичваркин

Живущий в Лондоне торговец алкоголем Евгений Чичваркин* заявил просто: «Трамп как политик сделал для нас большую гадость». При этом ценит будущего американского президента как бизнесмена и ждёт от него плюшек в виде снижения налогов и заградительных пошлин.

За кого агитировал в Америке Александр Незлобин

Уехавший на ПМЖ в США комик Александр Незлобин, похоже, включился в предвыборную агитацию за Байдена. Юморист сейчас выступает в местных заведениях на английском языке, пытаясь встроиться в американскую тусовку стендап-комиков. В последнее время его выступления стали проходить с политическим оттенком.

В частности, он высмеивал Трампа, заявившего во время дебатов с Харрис, что мигранты в США едят собак.

То самое выступление комика Александра Незлобина. Видео © Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yurydud

— Американцы, вам предстоит очень трудный выбор. Голосуйте осторожно, хорошо? На самом деле я даже рад, что у меня нет права голоса. Это напоминает мне о том времени, когда я жил в России. Пожалуйста, не разрушайте мою Америку — я здесь плачу налоги, — напутствовал зрителей Незлобин.