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7 ноября, 14:44

«Не разрушайте мою Америку, я здесь плачу налоги». Как реагировали на выборы в США беглые российские звёзды и иноагенты

Президентские выборы в США, на которых побеждает Дональд Трамп, уже вызвали нервную реакцию в рядах российских беглецов. Судя по риторике, они ждали победы Камалы Харрис — и случившееся многих попросту огорошило. Какая у них была реакция?

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

В соцсетях и на видеосервисах уже появились первые комментарии с оценками произошедшего, при этом большинство из беглых оппозиционеров демонстрирует полное единодушие по поводу Дональда Трампа.

Почему у Невзорова* печальное лицо

Получивший в 2022 году украинское гражданство беглый журналист Александр Невзоров* на кадрах видеоролика выглядел мрачней обычного. Он сообщил, что «Россия не изменилась в день выборов Трампа» — «она так и остаётся тяжёлой мировой болезнью, которую надо лечить». По его словам, с ней и дальше будут бороться, но гораздо хитрее, чем если бы это делала «романтичная, но уже ушедшая в никуда кандидат Харрис».

Своей реакцией, своей зависимостью Россия продемонстрировала полное отсутствие национального суверенитета, по сути признав, что её судьба целиком и полностью решается событиями в Вашингтоне. Но Россия легко пережила это унижение и даже сделала вид, что не заметила его, — заявил оппозиционер.

Александр Невзоров*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nevzorovofficial

Александр Невзоров*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nevzorovofficial

В России на Невзорова* заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Поводом к преследованию стала публикация в соцсетях беглеца «заведомо ложной информации об умышленном обстреле ВС России родильного дома в Мариуполе». Теперь бывшему журналисту грозит до 10 лет тюрьмы.

Сейчас он находится на Украине, где победа Трампа для нацистов из окружения Зеленского стала настоящей трагедией. Похоже, Невзорову* ничего не остаётся делать, как продолжать подпевать приютившему его режиму.

Никакого «плана Трампа» по прекращению украинской войны в природе не существует. Трамп рискует прослыть вруном ещё до инаугурации, — дописал он позже уже у себя в телеграм-канале.

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Что сказал Максим Кац*

Живущий с начала СВО в Израиле блогер Максим Кац*, кажется, тоже совсем не рад американскому президенту. Как и Невзоров*, он фигурант уголовного дела по той же статье УК РФ (распространение фейков о ВС России).

В истории этого века избрание Трампа — самый опасный момент. Абсолютно непредсказуемый человек, настроение которого меняется под влиянием той ноги, с которой он встал, — заявляет блогер. На первом сроке текучка кадров в его администрации была такая, будто это не офис президента самой могущественной страны на свете, а «Макдональдс».

Максим Кац*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxim_katz

Максим Кац*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxim_katz

Тех россиян, кто болел за республиканца, Кац* называет глупыми людьми, которые сейчас празднуют, считая, что к власти в США пришёл их «сукин сын», который станет добровольным помощником в любых внешнеполитических авантюрах (России): откажет в помощи Украине, развалит НАТО, снимет санкции.

Невозможно всерьёз прогнозировать мысли Дональда Трампа, у которого семь пятниц на неделе, а друзья, враги, убеждения и планы меняются каждый день, — авторитетно заключил Кац*.

Голос из ФБК**

Одного из функционеров запрещённого в России ФБК** Леонида Волкова* результаты выборов застали в штате Коннектикут — в Америке он живёт с середины августа. Говорит, болел за Камалу Харрис.

Трамп раздражает. Безумный популизм, конспирологические теории, нереалистичные обещания. Человек не самых высоких, мягко говоря, моральных качеств, человек недостойный. Он осуждён за вполне конкретные налоговые преступления, — сетует Волков*. Впервые в истории Америки президентом избран человек с судимостью по уголовному делу. У Трампа толком нет команды, у Трампа ужасные эклектичные взгляды, которые меняются каждую секунду.

Леонид Волков*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leonidvolkov

Леонид Волков*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leonidvolkov

Ещё недавно Волков* боролся с «кровавым режимом» из Прибалтики — жил в литовской столице Вильнюсе, пока в начале этого года его не избили какие-то качки из Польши. Оппозиционер долго лечился, а выздоровев, предпочёл уехать из Европы подальше. Это нападение стало зримым воплощением раскола в рядах беглой оппозиции: ФБК** обвинили в заказе избиения ближайшего соратника Михаила Ходорковского* Леонида Невзлина.

Интересно, что коллеги избитого оппозиционера по команде Навального*** от своих комментариев к выборам пока воздерживаются, а его бывшая соратница — Любовь Соболь* — ещё летом этого года предупредила, что и не собирается этого делать, так как «американскую политику знает, как песни Киркорова: специально не интересуется, но так или иначе поневоле узнаёт».

О чём думают беглые бизнесмены

Михаил Ходорковский

Бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский* заявил, что при Дональде Трампе мир может стать свидетелем драматических изменений. Подписчик Барака Обамы в «Инстаграме»**** считает, что в последнее время американское лидерство достигло небывалого кризисного уровня. Забавно, что при этом Ходорковский* говорит, что в будущее смотрит с оптимизмом.

Евгений Чичваркин* прокомментировал победу Трампа в шляпе с рогами. Фото © YouTube / Евгений Чичваркин

Евгений Чичваркин* прокомментировал победу Трампа в шляпе с рогами. Фото © YouTube / Евгений Чичваркин

Евгений Чичваркин

Живущий в Лондоне торговец алкоголем Евгений Чичваркин* заявил просто: «Трамп как политик сделал для нас большую гадость». При этом ценит будущего американского президента как бизнесмена и ждёт от него плюшек в виде снижения налогов и заградительных пошлин.

За кого агитировал в Америке Александр Незлобин

Уехавший на ПМЖ в США комик Александр Незлобин, похоже, включился в предвыборную агитацию за Байдена. Юморист сейчас выступает в местных заведениях на английском языке, пытаясь встроиться в американскую тусовку стендап-комиков. В последнее время его выступления стали проходить с политическим оттенком.

В частности, он высмеивал Трампа, заявившего во время дебатов с Харрис, что мигранты в США едят собак.

То самое выступление комика Александра Незлобина. Видео © Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yurydud

Американцы, вам предстоит очень трудный выбор. Голосуйте осторожно, хорошо? На самом деле я даже рад, что у меня нет права голоса. Это напоминает мне о том времени, когда я жил в России. Пожалуйста, не разрушайте мою Америку — я здесь плачу налоги, — напутствовал зрителей Незлобин.

* Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

*** Входит по решению Росфинмониторинга в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

**** Соцсеть запрещена на территории Российской Федерации.

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Евгений Кузнецов
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