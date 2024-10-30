Почему мать певицы Наташи Королёвой полюбила антироссийские митинги

Каких взглядов придерживается мать Королёвой

Бывший офицер, а ныне звезда стриптиза Тарзан (Сергей Глушко) слывёт патриотом, не стесняется называть ругающих СВО российских звёзд предателями. Его супруга Наташа Королёва родилась в Киеве, но по спецоперации прямо никогда не высказывалась. Лишь осенью 2022 года она выступила в сине-жёлтом платье. Тогда в Сети это посчитали намёком на украинский двуколор.

Наташа Королёва в жовто-блакитных цветах. Фото © Telegram / Хуже и не скажешь

Давно осевшая во Флориде мать Королёвой, 78-летняя Людмила Порывай, подчёркнуто за Украину. После начала спецоперации она во всех соцсетях вывесила жовто-блакитный стяг и разместила «нетвойнистские» посты. Вскоре её пригласили на американский концерт украинской певицы Ирины Билык. Там, как сообщают СМИ, Порывай кричала со сцены украинские националистические лозунги и смеялась, когда её зятя обзывали. Последнее время женщина, очень похожая на мать Королёвой, радикализировалась и начала посещать антироссийские митинги в США. На днях присутствовала на очередной подобной акции, причём не как обычный участник, а как спикер, толкающий речь. А ещё Людмила Порывай любит заворачиваться в украинский флаг.

Видео © YouTube / Светлана Мещенко

Старшая дочь Людмилы Порывай и сестра Наташи Королёвой, певица Руся тоже живёт в США и, судя по соцсетям, оттуда тоже поддерживает Украину. Но самый махровейший украинский национализм царит в соцсетях её мужа, композитора Константина Осауленко. В частности, он требует у НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной. Осауленко неоднократно писал песни для Наташи Королёвой — например, для её альбома «Сердце».

Константин Осауленко требует закрыть небо над Украиной. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ossaoulenko_konstantin

Чем известна Людмила Порывай?

Несмотря на проукраинские взгляды, Людмила Порывай регулярно навещает Москву. Неделю назад приехала вновь. Есть две версии — зачем. Первая — познакомиться с Мелиссой Глушко, женой внука, вторая — банально из-за нехватки денег.

Людмила Порывай родилась в Киеве, окончила киевскую консерваторию, преподавала вокал в Киевском институте культуры, работала хормейстером при универмаге «Украина» и капеллы «Светоч». В девяностых, овдовев и став заслуженной артисткой бывшей УССР, укатила жить в Майами к новому мужу, американскому ресторатору Игорю Эльперину. Ему сейчас 83 года, он давно отошёл от больших дел, но имеет пассивный доход как рантье.

Людмила Порывай и Игорь Эльперин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mama_luda_star

Порывай имеет три гражданства: США, Украины и России. С нашей страной её связывает многое. В десятые годы она была завсегдатаем российского телевидения, ходила на различные шоу, а потом даже получила собственную программу «Время обедать», которую вела вместе с дочерью Наташей Королёвой.

Чем владеет в США семья Наташи Королёвой

Судя по американским базам данных, Людмила Порывай, Наташа Королёва и Игорь Эльперин владеют в Санни-Айлс-Бич (пригород Майами) тремя просторными квартирами общей площадью 1325 квадратов в высотном кондоминиуме Winston Towers через дорогу от главного городского пляжа. Они могут пользоваться многочисленными удобствами дома: бассейном, тренажёрным залом, зоной барбекю, игровой комнатой и круглосуточным ресепшеном. Риелторы оценивают эту недвижимость суммарно в полтора миллиона долларов.

Санни-Айлс-Бич, к слову, называют «маленькой Москвой» потому, что в нём исторически селились выходцы из СССР. Там покупали недвижимость Анжелика Варум и Леонид Агутин, тётя Филиппа Киркорова Мари и мать Игоря Крутого Светлана.

Кондоминиум Winston Towers, где владеют квартирами Наташа Королёва, её мать и отчим. Фото © Google Maps

Игорю Эльперину ещё принадлежит в Северном Майами особняк возле озера Мол и парка Рейнольдс. Цена — около 800 тысяч долларов. Если верить риелторским сайтам, в настоящий момент эта недвижимость сдаётся арендаторам за $3,5 тысячи в месяц.

— Один из самых больших домов в округе. Район очень тихий и безопасный. Рядом поле для гольфа, — рекламируют агенты.

Особняк, который сдаёт в аренду Игорь Эльперин. Фото © zillow.com

Как Наташа Королёва живёт в Москве

Певица пользуется дачей на берегу реки Алёшинки в элитном посёлке «Лесное озеро», ехать туда нужно либо по Новой Риге, либо по Рублёво-Успенскому шоссе. Это Новомосковский округ столицы. Подобная недвижимость (а это участок 13 соток и дом 330 кв. м) стоит около 60 млн рублей.





Также у Наташи Королёвой есть крупногабаритная трёшка в помпезной сталинке на углу Нового Арбата и Смоленской набережной (до 80 млн рублей), а ещё пентхаус в фешенебельной высотке ЖК «Воробьёвы горы» на Мосфильмовской улице (до 120 млн рублей).