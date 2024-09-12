«Не знаю что у них за «чепидроны», мне книгу продавать»: Зачем Мэри Поппинс возвратилась в Россию? Секс-символ СССР Наталья Андрейченко впервые за долгое время в России. Она хочет презентовать книгу и, вероятно, продать квартиру. Проблем у неё полно. Пранкеры разоблачили позицию по СВО. Её экс-мужа обвинила в сексуальном насилии их общая дочь. 11 сентября, 21:17 Наталья Андрейченко давно живёт в Северной Америке, а в Россию приехала продать книжку. Коллаж © Life.ru. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Natalya.Andreychenko

Откровение Натальи Андрейченко

Во всех крупных книжных магазинах на полках появилась книга «Откровение» авторства 68-летней Натальи Андрейченко, знаменитой советской Мэри Поппинс. Бумажная версия мемуаров стоит полторы тысячи рублей, электронная — втрое дешевле. Выход «Откровения» приурочен к 40-летнему юбилею фильма «Мэри Поппинс, до свидания». Life.ru посмотрел оглавление и заметил несколько глав с вызывающими заголовками — например, «Как Макс меня изнасиловал» и «Как я изнасиловала Макса». Речь о её втором муже Максимилиане Шелле, оскароносном голливудском актёре австрийского происхождения голубых кровей.







Для раскрутки книги Наталья Андрейченко возвратилась на родину. И это, если верить её соцсетям, произошло впервые с тех пор, как началась спецоперация. Актриса прилетела из Мексики, где давно и плотно осела, увлекшись духовными практиками и сыроедением. У неё собственные центр йоги и резиденция в престижном районе Канкуна (Ривьера Майя). А также молодой (младше её на 20 лет) кавалер итальяно-датского происхождения. Его зовут Роман (с ударением на первый слог).





В России звезда с середины августа. Первым делом выложила из такси от аэропорта сторис с признаниями в любви к Москве. Остановилась на Кутузовском проспекте в бывшей гостинице «Украина», ныне пятизвёздочном отеле Radisson Collection, где люксы стоят десятки тысяч рублей в сутки. Потом поехала в издательство обговорить последние детали выпуска тиража, затем отправилась поработать на студию записи. Обе версии книги снабжены звуковыми дорожками, на которые записали голос актрисы. — Да, я всегда мечтала создать свой стиль, и вот это произошло! Это нечто новое, что до меня ранее не использовалось. Это QR-коды, которые расставлены через всю книгу, — говорит словно не вышедшая из образа «само совершенство» Андрейченко. Дальше она посетила музей-усадьбу «Архангельское» и провела гламурную фотосессию, по ходу которой даже попыталась сесть на шпагат. Кульминацией рекламной кампании будет творческий вечер, который состоится вечером 23 октября в Театре на Таганке. Уже продаются билеты. Ажиотажа не наблюдается. Цена — от двух до 15 тысяч рублей

Продажи на творческий вечер Натальи Андрейченко идут не очень бойко. Фото © moscowshow.com

«Я американская артистка»

Полгода назад зависающую на курортах Мексики Мэрри Поппинс пытался разговорить на тему спецоперации пранкер Сорян, прикинувшийся журналистом из Польши. Секс-символ восьмидесятых оказалась не столь проста, как писатели Быков** и Акунин**. — То есть мы делаем для русскоязычных людей, живущих в Польше. А сколько их там живёт? Вы должны меня понять, на хрена мне это забесплатно! Русское для русскоязычных людей на десять тысяч зрителей, вы должны это понимать просто, — опешила Андрейченко. Тогда «польский журналист» направил беседу в другое русло. Мол, такое время. Она, будучи всё-таки российской актрисой, наверняка просто побаивается давать интервью. И здесь уже Андрейченко нехотя, но выдала свою очень странную позицию, где чуть ли не отреклась от страны, в которой родилась и прославилась. Назвала спецоперацию «оно», а кровавые атаки дронами — «чепидронами».

— Я американская артистка, и из Германии я. То есть, ах, вот оно, ну тогда спасибо мне. Видимо, тогда, может быть, надо посидеть временно тихо. Всё это очень быстро закончится. Может, мы тогда отложим это на время, когда оно закончится. Я нахожусь в других странах, живу, поэтому я не знаю, что у них там за чепидроны какие происходят. Но мне это на фиг не нужно сейчас, потому что я выпускаю бомбу, серьёзную книгу. Я думаю, что это может быть не совсем правильно, я же не знаю политику. Могу вам по-английски сказать: Make love! Not war. Зачем мне сложности, особенно сейчас, когда я буду продавать свою книгу, — выдала Поппинс.

Пранк Соряна с Натальей Андрейченко.

Как Наталья Андрейченко оказалась в Канкуне

В вышедшей книге Андрейченко есть глава «Продажа дома в Беверли-Хиллз» — причём эта часть мемуаров в целом посвящена её разводу с голливудским миллионером Максимилианом Шеллом. Пара официально развелась в 2005 году. Согласно американским справочникам, накануне Шелл переписал на актрису их общее жильё. В 2012 году она продала эту недвижимость за миллион долларов. Продажная цена была с явным дисконтом. Соседняя квартира меньшей площади недавно ушла за сумму свыше 1,5 млн долларов. В том же году Наталья Андрейченко переехала в собственную резиденцию в Канкуне.





Где сейчас семья Натальи Андрейченко и почему там все перессорились

У Натальи Андрейченко есть взрослые сын Дмитрий Шелл (от первого брака с композитором Максимом Дунаевским) и дочь Настасья Шелл (от второго брака). Максимилиан Шелл умер в 2014 году от осложнений после операции на позвоночнике. Он успел жениться ещё раз на хорватской оперной певице. Несмотря на это, Андрейченко говорит о покойном втором супруге только с придыханием. И можно предположить почему. — Сейчас запущена масштабная реставрация нашей усадьбы в Австрии. Раньше это было охотничье поместье, подаренное нашей семье князем Лихтенштейна Францем Иосифом. Теперь мы планируем там сделать нас­тоящее семейное гнездо, — сказала актриса летом 2023 года.







Усадьба находится на территории австрийского альпийского курорта Прейтенегг. Местные СМИ ранее писали, что она принадлежит Дмитрию Шеллу, приёмному сыну лауреата премии «Оскар» Максимилиана Шелла. Наследник даже выставлял эту недвижимость на продажу за два миллиона евро. Но, судя по всему, сделка состоялась лишь наполовину и часть земель осталась в семье.

Дмитрий Шелл. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dimitri_schell

Сам Дмитрий Шелл сейчас живёт в швейцарской Женеве. Он выпускник Йеля и руководит двумя семейными трастами. Наталья Андрейченко рассказывает, что у них очень хорошие отношения с ним. Несколько лет назад она обвиняла его в крупной краже денег. А вот с дочерью Настасьей (от Максимилиана Шелла) не так всё хорошо. — Мы общаемся тоже, но, конечно, не так близко. Понимаете, Настя всегда была папиной дочкой, а Митя — маменькиным сыночком. И в семье существовала какая-то непонятная ревность, — призналась недавно Наталья Андрейченко.

Дочь Натальи Андрейченко Настасья Шелл с отцом. Фото © ТАСС / imago stock&people

Это заявление теперь выглядит очень странно. Потому что не так давно появились сообщения, что спустя два месяца её живущая в Германии дочь Настасья Шелл обвинила отца Максимилиана Шелла в систематическом сексуальном насилии начиная с трёх лет. Обвинения девушки опубликовало авторитетное издание Bild. Имя оскароносного актёра уже подвергается обструкции на родине. Так, в срочном порядке в австрийском городе Каринтия переименовали школу, ранее названную в его честь. — Поглаживания и прикосновения в интимных местах — это сексуальное насилие. И это то, что он сделал. Тот факт, что проникновения не произошло, не означает, что злоупотреблений меньше. Я говорила об этом семье, все вокруг знали об этом. Просто меня заставили замолчать, — поведала журналистам Настасья Шелл. К обвинениям Настасьи Шелл присоединилась двоюродная сестра Мари Терес Релен, её якобы Максимилиан Шелл тоже домогался и даже лишил девственности. Им сходу поверила и теперь поддерживает вдова Максимилиана Шелла, хорватская оперная певица. Возможно, это просто борьба за наследство.

Остаётся ли что у семьи в России

Несмотря на то что Мэри Поппинс остановилась в гостинице, недвижимость в Москве у неё в собственности оставаться может. Но недолго. 10 сентября на специализированном портале была выставлена на продажу за 90 млн рублей крупногабаритная трёхкомнатная квартира в дореволюционном особняке в Тверском районе Москвы. Площадь, этаж и адрес точно такие же, как у столичной жилплощади Натальи Андрейченко. Скорее всего, это её. — Квартира с дизайнерским ремонтом в малоквартирном историческом доме с огороженной территорией. Высокие потолки 3,6 метра, восстановленный исторический паркет и лепнина, дизайн выполнен во французском стиле, много света, — рекламируют риэлторы.









** — признаны в России иноагентами.

Авторы Пётр Егоров