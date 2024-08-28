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Советская Мэри Поппинс вернулась в Москву после 12 лет жизни в Мексике и объяснилась

Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Андрейченко вернулась из Мексики в РФ

28 августа, 14:08
Наталья Андрейченко. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин, © "Мэри Поппинс, до свидания" (ТВ, 1983), режиссёр Леонид Квинихидзе, сценаристы Владимир Валуцкий, Памела Линдон Трэверс / Kinopoisk

Наталья Андрейченко. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин, © "Мэри Поппинс, до свидания" (ТВ, 1983), режиссёр Леонид Квинихидзе, сценаристы Владимир Валуцкий, Памела Линдон Трэверс / Kinopoisk

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная поклонникам по советскому фильму «Мэри Поппинс, до свидания», прилетела в Москву из Мексики, где она проживает с 2012 года. О своём приезде актриса рассказала в соцсети и выложила видео.

Наталья Андрейченко. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalya_andreychenko

«Я еду на озвучание своей книги. Красоты сейчас вам буду показывать. Москва такая красивая», — сказала она в ролике, снятом в машине на столичных дорогах.

Сейчас актрисе 68 лет, однако поклонники удивились переменам не только во внешности своей любимицы, но и в поведении. В комментариях пользователи обсудили несвойственную актрисе развязность в речи и вульгарность.

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Ранее актриса и певица Настасья Самбурская заявила, что её позвали замуж. Об этом она разместила целый пост в соцсети. Предложение руки и сердца было сделано прямо на съёмочной площадке. «Окольцевали», — написала Самбурская.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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