Советская Мэри Поппинс вернулась в Москву после 12 лет жизни в Мексике и объяснилась Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Андрейченко вернулась из Мексики в РФ 28 августа, 14:08 Наталья Андрейченко. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин, © "Мэри Поппинс, до свидания" (ТВ, 1983), режиссёр Леонид Квинихидзе, сценаристы Владимир Валуцкий, Памела Линдон Трэверс / Kinopoisk

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная поклонникам по советскому фильму «Мэри Поппинс, до свидания», прилетела в Москву из Мексики, где она проживает с 2012 года. О своём приезде актриса рассказала в соцсети и выложила видео.

Наталья Андрейченко. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalya_andreychenko

«Я еду на озвучание своей книги. Красоты сейчас вам буду показывать. Москва такая красивая», — сказала она в ролике, снятом в машине на столичных дорогах.

Сейчас актрисе 68 лет, однако поклонники удивились переменам не только во внешности своей любимицы, но и в поведении. В комментариях пользователи обсудили несвойственную актрисе развязность в речи и вульгарность.

Ранее актриса и певица Настасья Самбурская заявила, что её позвали замуж. Об этом она разместила целый пост в соцсети. Предложение руки и сердца было сделано прямо на съёмочной площадке. «Окольцевали», — написала Самбурская.

Авторы Татьяна Миссуми