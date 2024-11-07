Врач раскрыла секрет Маликова, который позволяет ему в 54 выглядеть на 40

Дмитрию Маликову в следующем году исполнится 55 лет, однако, глядя на его свежие фотографии, так и не скажешь. Исполнитель хита «С чистого листа» выглядит очень молодо: на его лице практически нет морщин, кожа сияет и подтянута. В связи с этим у многих могли закрасться сомнения, что певец делал пластику и «уколы красоты». Так ли это, оценила пластический хирург и врач – дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова, посмотрев на кадры с участием артиста.

«Судя по фото и видео, Дима Маликов ничего со своей внешностью не делает, у него просто офигенная генетика. У него такое лицо само по себе, такое вот юношеское, миловидное, как и сам его образ», — отметила медик в беседе с порталом «Страсти».

Она считает, что немаловажную роль в этом сыграла доброта Маликова. Он всегда улыбается и находится в хорошем расположении духа, что благоприятно сказывается и на его внешности. При этом косметолог не исключает, что Маликов ухаживает за собой, возможно, обращается за массажем лица, использует маски и кремы.