Подписчики с трудом узнали в молодой красавице 60-летнюю жену Дмитрия Маликова
Помолодевшая жена певца Дмитрия Маликова поразила пользователей Сети
Дочь известного российского певца Дмитрия Маликова опубликовала семейные фотографии с отдыха, на которых 60-летняя супруга артиста выглядит сильно помолодевшей.
Звёздная семья уехала на летние каникулы в Италию. С 53-летним певцом в Европу отправились мама Людмила Михайловна, жена Елена и двое детей: дочь Стефания и сын Марк. В один из вечеров они встретились на курорте с приёмной дочерью Маликова (ребёнок Елены от прошлого брака), там и были сделаны кадры с заметно похорошевшей законной половинкой артиста.
"Одним летним вечером", — подписала Стефания публикацию, сопроводив эмодзи.
Стефания и Елена Маликовы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / steshamalikova
Пользователи с трудом узнали в молодой улыбающейся женщине Елену. Некоторые отметили, что она выглядит даже моложе звёздного супруга, который младше на семь лет. Теперь комментаторы гадают, в чём причина кардинальных изменений, некоторые подписчики даже допустили мысль о пластической операции.
Ранее в Сети разгорелись бурные обсуждения по поводу происхождения пятилетнего сына Дмитрия Маликова Марка, которое не даёт фанатам покоя. Известно, что младший ребёнок популярного певца родился от суррогатной матери. Однако некоторые подозревают, что на самом деле он является артисту внуком. Подробнее о том, что не так со звёздным отпрыском, читайте в нашем материале.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / steshamalikova