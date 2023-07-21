Подписчики с трудом узнали в молодой красавице 60-летнюю жену Дмитрия Маликова

Дочь известного российского певца Дмитрия Маликова опубликовала семейные фотографии с отдыха, на которых 60-летняя супруга артиста выглядит сильно помолодевшей.

Звёздная семья уехала на летние каникулы в Италию. С 53-летним певцом в Европу отправились мама Людмила Михайловна, жена Елена и двое детей: дочь Стефания и сын Марк. В один из вечеров они встретились на курорте с приёмной дочерью Маликова (ребёнок Елены от прошлого брака), там и были сделаны кадры с заметно похорошевшей законной половинкой артиста.

"Одним летним вечером", — подписала Стефания публикацию, сопроводив эмодзи.

Стефания и Елена Маликовы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / steshamalikova

Пользователи с трудом узнали в молодой улыбающейся женщине Елену. Некоторые отметили, что она выглядит даже моложе звёздного супруга, который младше на семь лет. Теперь комментаторы гадают, в чём причина кардинальных изменений, некоторые подписчики даже допустили мысль о пластической операции.