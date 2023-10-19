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19 октября, 18:48

"Не придаю этому большого значения": Дмитрий Маликов раскрыл Лайфу секрет своей красоты

Маликов признался, что секрет его красоты заключается в хорошей генетике

Народный артист России 53-летний музыкант Дмитрий Маликов рассказал о том, как ему удаётся так хорошо выглядеть в свои годы. Поделился этим певец в беседе с корреспондентом Лайфа.

Дмитрий Маликов о том, как ему удаётся хорошо выглядеть. Видео © LIFE

На вопрос нашего корреспондента о том, как ему удаётся так хорошо выглядеть, артист скромно ответил, что у него нет никаких особых секретов. По его мнению, дело в хорошей генетике, которая досталась ему от родителей. Главное — следить за волосами и весом. С последним помогает супруга, которая его недокармливает, пошутил музыкант. Кроме того, он рассказал, что иногда делает укладку.

"Ну вот уложился вчера, какое-то было мероприятие. Сегодня не укладывался, забыл даже. Ну, короче, я не придаю этому большого значения. Просто мне повезло с моей внешностью и всё", рассказал Маликов на закрытом мероприятии HiFi-стриминга "Звук", где артист презентовал свою новую песню.

Чтобы поддерживать форму, исполнитель предлагает не есть на ночь много солёного и сладкого. В завершение беседы он рассказал о своём отношении к тому, что певец Shaman недавно был удостоен звания лучшего артиста.

"Если его так назвали, значит, так и есть", заявил композитор.

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А ранее Лайф рассказывал о том, почему в Сети спорят о происхождении младшего наследника Маликова. Вот уже несколько лет слухи вокруг пятилетнего сына Дмитрия Маликова Марка не дают фанатам певца покоя.

Обложка ©

LIFE

Юрий Лысенко
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