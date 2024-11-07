Астролог рассказал Life.ru, каким знакам зодиака ни в коем случае нельзя пить алкоголь
Астрологи единодушны в том, что алкоголь несёт угрозу для всех знаков зодиака. Однако есть определённые представители зодиакального круга, для которых спиртное несёт особую опасность.
Астрология, западная или ведическая, предлагает уникальный взгляд на различные аспекты жизни, включая отношения со спиртным. Важно понимать: независимо от знака зодиака или положения планет, алкоголь одинаково опасен для каждого. Он негативно влияет на здоровье, разрушает социальные связи и может привести к серьёзным жизненным проблемам.
Однако астрология может выявить группы людей, особенно уязвимых к воздействию алкоголя. Как рассказывает Life.ru джйотиш-астролог и эксперт по предназначению Василий Ефимов, у некоторых людей может быть повышенная склонность к зависимости, а других алкоголь в силах разрушать быстрее и сильнее.
Это не разрешение одним пить, а другим нет. Это повод быть более осторожными.
Согласно ведической астрологии, существует три группы людей, которые могут быть наиболее уязвимы к проблемам с алкоголем. Расскажем подробно про каждую.
Группа № 1. Люди с сильным влиянием Юпитера (Гуру)
Каким знакам зодиака нельзя прятаться от проблем за алкоголем. Фото © Шедеврум
Как рассказывает эксперт, эти люди часто отличаются склонностью к излишествам и чрезмерным оптимизмом. Они могут недооценивать опасность алкоголя, считая, что «с ними ничего плохого не случится». Кроме того, люди с сильным влиянием Юпитера часто используют алкоголь как способ эскапизма, то есть ухода от реальности.
В западной астрологии похожими характеристиками обладает знак зодиака Рыбы. Его представители также известны своей чувствительностью и склонностью к мечтательности.
Рыбы часто обладают сильной интуицией и эмпатией, что может делать их особенно уязвимыми к эмоциональным переживаниям, от которых они могут пытаться «укрыться» с помощью алкоголя.
Группа № 2. Люди с поражённым Марсом (Мангала)
Какой знак зодиака отличается склонностью к импульсивности и риску? Фото © «Шедеврум»
«В поражённом состоянии Марс может проявляться как импульсивность и склонность к рискованному поведению. Такие люди могут использовать алкоголь для усиления ощущений или, наоборот, для подавления гнева», — поясняет джйотиш-астролог. В моменты опьянения они особенно склонны к рискованным поступкам.
В западной астрологии некоторые из этих черт можно соотнести со знаком зодиака Скорпион. Его представители известны своей интенсивностью эмоций и склонностью к крайностям, что в сочетании с влиянием алкоголя может привести к опасному поведению.
Группа № 3. Люди с выраженным влиянием Венеры (Шукра)
Как ведут себя люди с сильным влиянием Венеры и почему им нельзя пить алкоголь. Фото © «Шедеврум»
Как рассказывает эксперт, третья группа, кому противопоказан алкоголь, это люди, у кого сильно прослеживается влияние планеты любви и удовольствия. Личности с сильной Венерой обычно очень обаятельны, испытывают страсть ко всему красивому и приятному в жизни.
Однако эта любовь к удовольствиям может привести к гедонизму и злоупотреблению алкоголем, особенно в социальных ситуациях.
В западной астрологии некоторые из этих качеств можно соотнести со знаком зодиака Телец. Его представители славятся любовью к комфорту и чувственным удовольствиям. Такие люди могут использовать алкоголь как способ расслабления или для повышения уверенности в социальных ситуациях.
Алкоголь негативно влияет на всех, вызывая проблемы с физическим и психическим здоровьем, нарушая гармонию в отношениях и карьере. Потому астролог Василий Ефимов рекомендует всем знакам зодиака ограничивать или полностью отказаться от алкоголя. Особенно это касается представителей знаков зодиака Рыбы, Скорпион и Телец. А ранее Life.ru рассказывал про 4 знака зодиака, кого можно назвать настоящими «мастерами ломать комедию».
Шедеврум