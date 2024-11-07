Астролог рассказал Life.ru, каким знакам зодиака ни в коем случае нельзя пить алкоголь

Астрология, западная или ведическая, предлагает уникальный взгляд на различные аспекты жизни, включая отношения со спиртным. Важно понимать: независимо от знака зодиака или положения планет, алкоголь одинаково опасен для каждого. Он негативно влияет на здоровье, разрушает социальные связи и может привести к серьёзным жизненным проблемам.

Однако астрология может выявить группы людей, особенно уязвимых к воздействию алкоголя. Как рассказывает Life.ru джйотиш-астролог и эксперт по предназначению Василий Ефимов, у некоторых людей может быть повышенная склонность к зависимости, а других алкоголь в силах разрушать быстрее и сильнее.

Это не разрешение одним пить, а другим нет. Это повод быть более осторожными. Василий Ефимов Джйотиш-астролог, эксперт по предназначению

Согласно ведической астрологии, существует три группы людей, которые могут быть наиболее уязвимы к проблемам с алкоголем. Расскажем подробно про каждую.

Группа № 1. Люди с сильным влиянием Юпитера (Гуру)

Каким знакам зодиака нельзя прятаться от проблем за алкоголем. Фото © Шедеврум

Как рассказывает эксперт, эти люди часто отличаются склонностью к излишествам и чрезмерным оптимизмом. Они могут недооценивать опасность алкоголя, считая, что «с ними ничего плохого не случится». Кроме того, люди с сильным влиянием Юпитера часто используют алкоголь как способ эскапизма, то есть ухода от реальности.

В западной астрологии похожими характеристиками обладает знак зодиака Рыбы. Его представители также известны своей чувствительностью и склонностью к мечтательности. Василий Ефимов Джйотиш-астролог, эксперт по предназначению

Рыбы часто обладают сильной интуицией и эмпатией, что может делать их особенно уязвимыми к эмоциональным переживаниям, от которых они могут пытаться «укрыться» с помощью алкоголя.

Группа № 2. Люди с поражённым Марсом (Мангала)

Какой знак зодиака отличается склонностью к импульсивности и риску? Фото © «Шедеврум»

«В поражённом состоянии Марс может проявляться как импульсивность и склонность к рискованному поведению. Такие люди могут использовать алкоголь для усиления ощущений или, наоборот, для подавления гнева», — поясняет джйотиш-астролог. В моменты опьянения они особенно склонны к рискованным поступкам.

В западной астрологии некоторые из этих черт можно соотнести со знаком зодиака Скорпион. Его представители известны своей интенсивностью эмоций и склонностью к крайностям, что в сочетании с влиянием алкоголя может привести к опасному поведению.

Группа № 3. Люди с выраженным влиянием Венеры (Шукра)

Как ведут себя люди с сильным влиянием Венеры и почему им нельзя пить алкоголь. Фото © «Шедеврум»

Как рассказывает эксперт, третья группа, кому противопоказан алкоголь, это люди, у кого сильно прослеживается влияние планеты любви и удовольствия. Личности с сильной Венерой обычно очень обаятельны, испытывают страсть ко всему красивому и приятному в жизни.

Однако эта любовь к удовольствиям может привести к гедонизму и злоупотреблению алкоголем, особенно в социальных ситуациях. Василий Ефимов Джйотиш-астролог, эксперт по предназначению

В западной астрологии некоторые из этих качеств можно соотнести со знаком зодиака Телец. Его представители славятся любовью к комфорту и чувственным удовольствиям. Такие люди могут использовать алкоголь как способ расслабления или для повышения уверенности в социальных ситуациях.