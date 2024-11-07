«Несёт разрушение и смерть»: Экстрасенс раскрыла, что происходит с неупокоенной душой Ленина
Экстрасенс Миронова: Неупокоенная душа Ленина несёт разрушение
Возложение венков и цветов к Мавзолею Ленина. Обложка © Агентство «Москва»
Тело Владимира Ленина следует захоронить, поскольку его неупокоенная душа несёт с собой разрушение и смерть. Так в беседе с Life.ru экстрасенс Дарья Миронова прокомментировала инициативы убрать тело вождя революции из мавзолея.
Неупокоенная душа находится рядом с телом. Это как призрак, который будет присутствовать до тех пор, пока душа не найдёт упокоение. И если мы говорим о Мавзолее, то это достаточно тяжёлая энергия, энергия смерти. Необходимо упокоить душу, чтобы она могла пойти дальше в следующее воплощение, обрести свою бессмертную ценность.
Миронова привела в пример знаменитые египетские мумии, объяснив, что они все находились в закрытых гробницах, то есть тело было упокоено. В случае же с Лениным речь идёт о беспокойном духе, тяжёлой энергии, которая несёт с собой разрушение и смерть.
«Такая душа не может найти покоя и является призраком. Это достаточно опасно, потому что может влиять на дальнейшие поколения. Неупокоенная душа может преследовать всех живых, кто связан по родственной линии. Это достаточно опасно и всегда ложится как проклятие. Там, где есть смерть, всегда будет смерть», — заключила экстрасенс.
Напомним, тему захоронения Владимира Ленина в День Великой Октябрьской социалистической революции снова поднял лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он призвал убрать тело вождя из мавзолея на Красной площади и похоронить его рядом с матерью.