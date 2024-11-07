Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 ноября, 13:19

«Несёт разрушение и смерть»: Экстрасенс раскрыла, что происходит с неупокоенной душой Ленина

Экстрасенс Миронова: Неупокоенная душа Ленина несёт разрушение

Возложение венков и цветов к Мавзолею Ленина. Обложка © Агентство «Москва»

Возложение венков и цветов к Мавзолею Ленина. Обложка © Агентство «Москва»

Тело Владимира Ленина следует захоронить, поскольку его неупокоенная душа несёт с собой разрушение и смерть. Так в беседе с Life.ru экстрасенс Дарья Миронова прокомментировала инициативы убрать тело вождя революции из мавзолея.

Неупокоенная душа находится рядом с телом. Это как призрак, который будет присутствовать до тех пор, пока душа не найдёт упокоение. И если мы говорим о Мавзолее, то это достаточно тяжёлая энергия, энергия смерти. Необходимо упокоить душу, чтобы она могла пойти дальше в следующее воплощение, обрести свою бессмертную ценность.

Дарья Миронова

Экстрасенс

Неупокоенная душа находится рядом с телом. Это как призрак, который будет присутствовать до тех пор, пока душа не найдёт упокоение. И если мы говорим о Мавзолее, то это достаточно тяжёлая энергия, энергия смерти. Необходимо упокоить душу, чтобы она могла пойти дальше в следующее воплощение, обрести свою бессмертную ценность.
Неупокоенная душа находится рядом с телом. Это как призрак, который будет присутствовать до тех пор, пока душа не найдёт упокоение. И если мы говорим о Мавзолее, то это достаточно тяжёлая энергия, энергия смерти. Необходимо упокоить душу, чтобы она могла пойти дальше в следующее воплощение, обрести свою бессмертную ценность.

Миронова привела в пример знаменитые египетские мумии, объяснив, что они все находились в закрытых гробницах, то есть тело было упокоено. В случае же с Лениным речь идёт о беспокойном духе, тяжёлой энергии, которая несёт с собой разрушение и смерть.

«Такая душа не может найти покоя и является призраком. Это достаточно опасно, потому что может влиять на дальнейшие поколения. Неупокоенная душа может преследовать всех живых, кто связан по родственной линии. Это достаточно опасно и всегда ложится как проклятие. Там, где есть смерть, всегда будет смерть», — заключила экстрасенс.

В РПЦ раскрыли, как себя чувствует душа Ленина без предания тела земле
В РПЦ раскрыли, как себя чувствует душа Ленина без предания тела земле

Напомним, тему захоронения Владимира Ленина в День Великой Октябрьской социалистической революции снова поднял лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он призвал убрать тело вождя из мавзолея на Красной площади и похоронить его рядом с матерью.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Владимир Ленин
  • Комментарии Лайфу
  • Эзотерика
  • Мистика
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar