«Мумию» Ленина требуют предать земле по завету Жириновского

Тело Владимира Ленина нужно убрать из мавзолея и захоронить рядом с его матерью, как он сам того хотел. Такое мнение высказал у себя в телеграм-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в День Великой Октябрьской социалистической революции в своем телеграм-канале.

Слуцкий припомнил наставления Владимира Жириновского, который считал отвратительными все революции, а их участников бунтовщиками и мародёрами. Он полагал, что Россия по уровню развития не знала бы себе равных, если бы тогда не случился Октябрьский переворот.

А в отношении Ильича Жириновский говорил, что мы не должны допускать, чтобы в самом центре российской столицы лежал труп человека, решения которого привели к гибели миллионов соотечественников. Поэтому, считает Слуцкий, необходимо захоронить тело революционера.

«ЛДПР призывает не умалять достижений, свершений народа и страны в советский период истории. Но мы призываем ещё и говорить людям правду, ничего не скрывая и не утаивая. А правда о нашей истории ХХ века так страшна и трагична, что говорить о 7 ноября как о празднике недопустимо», — сказано в сообщении.