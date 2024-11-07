В РПЦ раскрыли, как себя чувствует душа Ленина без предания тела земле
Священник Береговой: Захоронение Ленина не облегчит его загробную участь
Мавзолей Ленина. Обложка © Агентство «Москва»
Захоронение Владимира Ленина не облегчит его загробную участь, так в беседе с Life.ru священник Владислав Береговой прокомментировал инициативы убрать тело вождя революции из мавзолея.
Загробная участь души человека не зависит от способа захоронения её тела. Она целиком и полностью зависит от качества взаимоотношений человека с Богом и людьми. Владимир Ульянов был террористом и богоборцем, гонителем Церкви и могильщиком России, которая должна была стать дровами в печке мировой революции, а не сильным и независимым государством. И если его душа неспокойна, то только из-за вины в немыслимых репрессиях против русской интеллигенции, крестьянства и духовенства.
Однако Береговой согласился, что Красная площадь — это не место для почитания и хранения тела человека, «утопившего страну в ужасах гражданской войны и концентрационных лагерей».
Говоря о том, что Ленин был всё же крещёным, священник объяснил, что крещение не даёт человеку индульгенцию на все поступки в жизни.
Напомним, тему захоронения Владимира Ленина в День Великой Октябрьской социалистической революции снова поднял лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он призвал убрать тело вождя из мавзолея на Красной площади и похоронить его рядом с матерью.