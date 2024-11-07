В РПЦ раскрыли, как себя чувствует душа Ленина без предания тела земле

Загробная участь души человека не зависит от способа захоронения её тела. Она целиком и полностью зависит от качества взаимоотношений человека с Богом и людьми. Владимир Ульянов был террористом и богоборцем, гонителем Церкви и могильщиком России, которая должна была стать дровами в печке мировой революции, а не сильным и независимым государством. И если его душа неспокойна, то только из-за вины в немыслимых репрессиях против русской интеллигенции, крестьянства и духовенства.