Большие любители страданий: Эти 4 знака зодиака настоящие «мастера трагедии»

Наверняка некоторые замечали за собой или друзьями необычную склонность к раздуванию трагедии из-за пустяковых ситуаций. Для некоторых знаков зодиака такое поведение — необходимая потребность, служащая для эмоциональной разгрузки. Или, наоборот, для наполнения, возможно, утверждения себя как личности. Кто же из представителей зодиакального круга входит в топ скандалистов и меланхоликов?

Знак зодиака Овен

Знак зодиака Овен — в основном зачинщик скандала. Фото © Life.ru

Первые в подборке — это однозначно представители знака зодиака Овен, находящиеся под управлением стихии огня. Этот знак очень импульсивен и довольно ярко реагирует на незначительные раздражители. Если вдруг перепутали заказ в кафе или же заняли парковочное место, и они это видели, ждите серьёзных разборок. А если вдруг во время презентации новых предложений коллеги или, ещё хуже, начальство не оценило идею, носители знака зодиака Овен сочтут это за личное оскорбление.

Знак зодиака Лев

Всегда ждёт восхищения — знак зодиака Лев. Фото © Life.ru

Следующим идёт Лев — знак зодиака, который не может обойтись без восторженных речей о себе и всегда ожидает похвалы от близкого круга и не только. Если люди этого знака зодиака сменили стрижку или же «выгуливают» новый наряд, а этого никто не заметил, такое отношение может очень сильно их ранить. Как отмечают астрологи, люди знака зодиака Лев ждут постоянного признания и всегда уверены в своём превосходстве. А если вы попали в конфликтную ситуацию с человеком, кто по гороскопу Лев, с большей вероятностью в конце спора останетесь виноватым.

Также они любители демонстративно показать, что чем-то недовольны или оскорблены до глубины души. «Львы ждут восхищения и признания, поэтому недостаток внимания к себе воспринимают как личное оскорбление. Они спокойно могут превратить в конфликт обычное недопонимание и высказать всем, что их недостаточно ценят», — сообщает астролог Наталья Шевченко.

Знак зодиака Скорпион

Проблему на пустом месте создаст знак зодиака Скорпион. Фото © Life.ru

Следующие в нашем списке представители знака зодиака Скорпион — профессионалы по созданию трагедии из неоткуда, чтобы приобщить большое количество слушателей к их «несчастью». Например, если у них с партнёром случилась обычная бытовая ссора, то человек, кто по гороскопу Скорпион, создаст из этого целую драму, выгонит вторую половинку из дома, напишет всем друзьям и подружкам о своём горе, вспомнит все самые плохие моменты и 1000 раз расплачется. «Скорпионы драматизируют, чтобы собрать энергию с окружающих», — дополняет астролог.

Знак зодиака Рыбы — короли «королей драмы»

Знак зодиака Рыбы — ипохондрики, в любой момент готовые устроить скандал. Фото © Life.ru

Как поведала астролог в разговоре с Москвой 24, представители знака Рыбы считаются самыми ранимыми в зодиакальном круге: «Что касается Рыб, то они часто очень чувствительны и склонны даже из самого небольшого огорчения сделать целую трагедию и решить, что больше никогда не смогут быть счастливыми. А стоит появиться самой маленькой проблеме со здоровьем, начнут уверять себя, что это серьёзное заболевание».

Если уж так случилось, что у представителя знака зодиака Рыбы лёгкое недомогание, например болит голова или заложен нос, то вам будут целый день рассказывать про свою чуть ли не смерть от простуды. И преувеличение проблем у тех, кто по гороскопу Рыбы, распространяется не только на здоровье.