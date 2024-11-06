В Сети много шутят про «проклятое рукопожатие» Владимира Зеленского, после которого западные политики лишаются своих постов. Так было, например, с двумя британскими премьерами — Борисом Джонсоном и Риши Сунаком, с пока ещё действующим президентом США Джо Байденом и его правой рукой Камалой Харрис, проигравшей на выборах. Астролог Дмитрий Харон в беседе с Life.ru объяснил, откуда в простом рукопожатии такой злой рок.

По словам Харона, дело, в том числе, в ретроградном Юпитере в 1-м доме. Вообще, Юпитер отвечает за удачу и успех в международных отношениях, но в случае Зеленского он ретроградный. Также картину портит Лилит (Чёрная Луна в астрологии). Они придают общению Зеленского с другими магию «невезения». Партнёры, которые заключают с ним альянсы, могут неосознанно привлекать неудачи и лишение своих позиций, объясняет астролог. Также Юнона (символ партнёрства) на границе 7-го дома в конфликте с лунными узлами добавляет «кармичности» в его взаимоотношения.

Как будто его связи — это часть какой-то судьбоносной игры, где его партнёры проходят испытания, а иногда и оказываются «за бортом» карьеры. Рука судьбы может будто бы вмешиваться, когда они оказываются в его орбите. Дмитрий Харон Астролог