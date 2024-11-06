Вдоль каблука. Как поменяли политику Трампа его главные женщины Как повлияли на жизнь вероятного будущего президента США Дональда Трампа его главные женщины и что изменят в политике. Life.ru рассказывает о самых любимых и ненавистных леди семьи главного консерватора Штатов, которого демократы называют «королём сексистов». 6 ноября, 13:12 Главные женщины в жизни и карьере Дональда Трампа. © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / AP, © Freepik / rawpixel.com

После того как первый этап выборов на должность президента США завершился победой Дональда Трампа, многие вспомнили, про женское влияние на его команду. Какие проекты внесёт в жизнь США в ближайшее время новая леди номер один, кто поборется за внимание и посты среди прекрасной половины родственников нового главы Белого дома, а также какие женщины были у Трампа до Мелании — в материале Life.ru

Ивана Трамп

Ивана Трамп стала воплощением образа жены миллиардера. Фото © ТАСС / Zuma

Даже в романтике Дональд Трамп всю жизнь любил делать ставки по-крупному. Его первая женитьба в 1976 году стала первым вложением будущего президента и главы бизнес-империи в историю своей семьи, когда Трамп встретил урождённую Ивану Зельничкову — модель, которая иммигрировала в Канаду из Чехословакии. Ивана работала в Нью-Йорке моделью, и во время ужина с группой коллег Дональд подошёл к ней. Он обеспечил девушкам «лучший столик» и присоединился к ним за ужином.

— Мы вели вежливую светскую беседу, никаких шуток вообще. Он правильно почувствовал, что открытый флирт со мной не сработает, и вёл себя как джентльмен, — писала Ивана в своих мемуарах Raising Trump.

Всего три месяца спустя Дональд женился на модели, и она быстро стала неотъемлемой частью новорождённой империи Trump Organization. Сразу после заключения брака Дональд назначил супругу руководителем по дизайну интерьера в недавно приобретённом Commodore Hotel, который позже стал Grand Hyatt Hotel. Она продолжала помогать Дональду строить его империю недвижимости, участвуя в строительстве Trump Tower, а также казино Trump Taj Mahal в Атлантик-Сити. Позже она стала президентом Plaza Hotel.

У пары родилось трое детей — Дональд-младший, Иванка и Эрик. Однако более чем через десять лет совместной жизни их брак внезапно закончился — в 1989 году Ивана узнала, что у мужа был роман с моделью Марлой Мейплз. Ивана сразу поняла, что её браку с Дональдом пришёл конец, и в начале 1990 года подала на развод. Несмотря на громкую тяжбу, Ивана и Дональд смогли вжиться в роли «товарищей-родителей», а позже наладили отношения. Они оставались друзьями на протяжении многих лет, и Ивана присутствовала на инаугурации Трампа в 2017 году.

Марла Мейплз

Вторая жена Трампа — Марла Мейплз. Фото © kino-teatr

После расставания с супругой Трамп продолжил отношения с Мейплз. Вскоре после того, как разрыв с Иваной был окончательно оформлен, Мейплз забеременела — это был четвёртый ребёнок будущего главы Белого дома. В 1993 году у них родилась Тиффани. Несмотря на то что Дональд ранее заявлял, что не планирует снова жениться, пара связала себя узами брака через три месяца после рождения дочери.

Их брак продлился всего несколько лет, и в 1997 году пара распалась. Развод рассматривался в суде в течение двух лет — в этот период Дональд встретил свою нынешнюю жену Меланию Трамп. Пара встречалась несколько лет, в конечном итоге поженившись в 2005 году.

Иванка Трамп

Любимица Трампа дочь Иванка. Фото © ТАСС / AP

Старшая дочь была и до сих пор остаётся любимицей Дональда: в своё время она получила престижное образование и практически сразу же после окончания университета стала работать в его администрации. Позднее Иванка, как и её супруг Джаред Кушнер, была назначена советником Трампа. Хотя она категорически отрицала, что выступала в качестве одного из «доверенных лиц» отца во время гонки, её влияние на него было ощутимым, особенно в вопросах оплачиваемого декретного отпуска и отпуска по уходу за детьми.

Почти всю жизнь красавица-блондинка шла по стопам отца — увлекалась политикой и бизнесом, сумев достичь здесь определённого положения. Однако летом 2022 года не стало матери Иванки, первой жены Трампа — Иваны. Женщина упала с лестницы в собственном доме. Это событие потрясло дочь, и она решила пересмотреть свои взгляды на жизнь. В итоге Иванка ушла из политики и ныне занимается воспитанием троих детей.

В последний раз Иванку видели с отцом на Национальном сьезде Республиканской партии. Накануне выборов — 5 ноября — Иванка пропустила митинг «Женщины за Трампа». Вместе с политиком на митинге были дочь Тиффани и его невестка Лара Трамп — супруга Мелания тоже не пришла.

В соцсетях Иванка тоже про политику не вспоминала — вместо этого она опубликовала длинную ветку с размышлениями о том, как ей исполнилось 43 года (день рождения у дочери Трампа 30 октября). Среди зрелых выводов Иванки — важность семьи и близких, стремление к миру и гармонии.

— Семья и друзья — это всё. Поддерживайте эти отношения, проверяйте их и давайте близким знать, что вы заботитесь о них, даже на расстоянии, — написала она.

Лара Трамп

Невестка Трампа Лара. © ТАСС / AP

Старший сын Трампа Эрик женат на Ларе Юнаска, бывшем телепродюсере, а теперь видной фигуре в республиканской политике. Пара обручилась в 2013 году после пяти лет совместной жизни. За две недели до свадьбы Лара сломала оба запястья во время езды верхом. Свадьбу не переносили, зато девушка стала героиней многих статей и телесюжетов с заходом «просто наденет чуть больше белого, чем планировала».

С тех пор она стала неотъемлемой частью семьи Трампа, постепенно перейдя от медийной карьеры к работе в Республиканской партии. Пара вела публичный профиль, активно поддерживая политические начинания Дональда Трампа и наращивая собственное влияние в республиканских кругах.

В настоящее время Лара является сопредседателем Национального комитета Республиканской партии (RNC), эту должность она заняла в 2024 году. Её роль подразумевает выполнение существенных обязанностей, включая сбор средств и надзор за различными партийными инициативами.

Мелания Трамп

Каких женщин выбирал новый президент США? Фото © ТАСС / Zuma

Трамп сделал предложение Мелании на Met Gala в 2004 году. В начале 2005 года пара отпраздновала пышную свадьбу среди именитых гостей бывшего президента Билла Клинтона. Приём состоялся в бальном зале курорта Дональда Mar-a-Lago, а знаменитый Билли Джоэл исполнил серенаду для публики. У пары есть сын Бэррон.

Несколько часов назад республиканец в своём обращении в ночь объявления результатов выборов вышел на сцену в предвыборном штабе во Флориде вместе со своей женой Меланией и детьми. До этого супруга редко появлялась на публике в ходе предвыборной кампании.

— Я также хочу поблагодарить мою прекрасную жену Меланию, первую леди, у которой самая продаваемая книга в стране. Можете в это поверить? Она очень много работает, чтобы помогать людям. Поэтому я просто хотел сказать ей спасибо, — отметил он.

В 2017 году Трамп был избран президентом, а первой леди впервые с 1829 года стала женщина иностранного происхождения. Мелания поделилась, что планирует помогать женщинам, детям и различным благотворительным организациям. Миссис Трамп продолжала жить в Нью-Йорке в течение первых нескольких месяцев президентства Дональда, пока Бэррон заканчивал учебный год, но в конечном итоге переехала в Белый дом.

Будучи первой леди, она инициировала кампанию «Будь лучшей», сосредоточившись на благополучии детей, безопасности в Интернете и борьбе со злоупотреблением опиоидами. Мелания Трамп редко выражала свои взгляды публично. Почти полное невмешательство в политику отличало её от некоторых предыдущих первых леди, хотя она активно участвовала в нескольких громких мероприятиях и реновациях, включая обновление Розового сада Белого дома.

Её мемуары — «Мелания» — охватывают ранние годы на родине в Словении, её карьеру модели и опыт в качестве первой леди. Выпущенная в 2024 году книга быстро стала бестселлером как в списках Amazon, так и The New York Times. В книге есть не только события, но и эмоции, большинство из которых касаются детей, её собственных и чужих. Например, она пишет о встрече с ребёнком, ожидающим пересадки сердца в Греции.

Карен Макдугал

Американская актриса и фотомодель Карен Макдугал. © Wikipedia / Toglenn

Актриса и бывшая «крольчиха» Playboy Карен Макдугал — одна из предполагаемых любовниц Трампа. Их связь якобы датирована 2006 годом и началась всего через несколько недель после того, как Мелания родила сына. Макдугал рассказала о своих отношениях с Трампом, с которым, по её словам, она познакомилась на вечеринке в особняке Playboy, в интервью Андерсону Куперу из CNN в марте 2018 года. Она также извинилась перед Меланией Трамп. Сам политик по сей день отрицает наличие у него сексуальных отношений с моделью.

За несколько лет до этого издание National Enquirer связалось с Макдугал и предложило рассказать её «историю с женатым мужчиной». American Media Inc., издатель National Enquirer, в конечном итоге выплатила Макдугал 150 000 долларов и опубликовала несколько статей под её подписью — в обмен на то, что она не будет распространяться об этом романе. Ходили слухи, что это деньги от Трампа: AMI осуществила платёж, якобы понимая, что Trump Organization возместит эту сумму.

В сентябре 2016 года, за два месяца до выборов, генеральный директор AMI Дэвид Пекер согласился передать права на историю Макдугал некой компании за 125 000 долларов, но сделка была расторгнута в последнюю минуту. Позднее Пекер дал показания о том, что внёс поправки в контракт через несколько месяцев после победы Трампа, чтобы контролировать статью, опубликованную в The Wall Street Journal о выплате денег за молчание.

Он также рассказал о телефонном разговоре в марте 2018 года с должностными лицами Белого дома Хоуп Хикс и Сарой Хакаби Сандерс, которые рекомендовали ему продлить контракт с Макдугал. В конечном итоге AMI расторгла его после того, как женщина подала в суд, требуя прав на свою историю о Трампе.

Сторми Дэниелс

Звезда фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Фото © ТАСС / EPA

Связь порнозвезды Сторми Дэниелс и Трампа якобы произошла в том же в 2006 году в одном из отелей Невады. Пять лет спустя Дэниелс рассказала свою историю изданию In Touch, рассчитывая получить $15 000 после публикации статьи. Однако этого так и не случилось.

Новый оборот эта история получила в связи с делом против Трампа о фальсификации документов. 30 мая суд присяжных единогласно признал Трампа виновным по всем пунктам обвинения — их более трёх десятков. Наказание определится уже после итогов ноябрьских выборов. Как следует из материалов дела, в ходе президентских выборов 2016 года Трамп совершил финансовые махинации руками юриста на сумму 130 тысяч долларов, выплатив деньги Дэниелс за её молчание об их связи.

В начале 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что Трамп якобы состоял в отношениях с Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей те самые $130 тысяч. Сам Трамп уверял, что отношений с порноактрисой не имел. На заседание по этому делу Дэниелс приехала в бронежилете. Позднее Дэниелс сама подала в суд на Трампа за клевету, но иск был отклонён и её обязали оплатить его судебные издержки.

В июле этого года — буквально через месяц после оглашения приговора — стало известно, что Трамп якобы вновь пытался «заткнуть» порноактрису ещё одной суммой денег, «срезав» ей часть судебных издержек.

Незадолго до выборов Дэниелс повторила свои прошлые опасения, что Трамп будет стремиться «отомстить» ей, если победит и вновь станет президентом.

— Кто знает, чего он хочет... Кто знает, что творится в голове у сумасшедшего? Но он сам сказал [что хочет отомстить], — сказала она.

Кто из женщин влияет на политику Трампа сейчас

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с Life.ru заявил, что главным «устроителем чуда Трампа» стала именно его невестка Лара в то время, как правая рука Иванка почти совсем отошла от дел. Эксперт также высоко оценил вклад супруги Трампа, Мелании, в его карьеру.

— Лара Трамп, которая возглавляет Республиканский национальный комитет и была одним из главных политтехнологов республиканцев, действительно помогла ему. Мы видим, что и Мелания Трамп не так, может быть, активна, как раньше, но тоже включалась в его гонку. Иванка Трамп особо политикой не интересуется, постаралась устраниться, — рассказал Дудаков.

Авторы Анастасия Лежепекова