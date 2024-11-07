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7 ноября, 10:30

В НАТО признали поражение Укрины в конфликте с Россией

Foreign Policy: В НАТО признали проигрыш Киева в конфликте с Россией

Североатлантический альянс признаёт поражение Украины в конфликте и считает, что победа Дональда Трампа на выборах президента США только усугубит ситуацию для Киева. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

«Источники в НАТО и западные чиновники в сфер безопасности почти повсеместно сходятся во мнении, что Украина медленно проигрывает войну и что эта зима будет иметь важное значение», — говорится в публикации.

Предстоящая зима станет самой тяжёлой для Украины, считает эксперт
Предстоящая зима станет самой тяжёлой для Украины, считает эксперт

Переживать за Украину из-за нового президета Штатов стоит, например, просто из-за ранних заявлений Трампа о конфликте. До этого он заявлял, что может решить разлад на Украине всего за сутки. Каким образом он будет это делать — неизвестно. По информации претендента на пост вице-президента от республиканцев Джей-Ди Вэнса, политик решил демилитаризировать границу между Москвой и Киевом и добиться того, чтобы Украина не могла вступить в НАТО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Наталья Афонина
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