В НАТО признали поражение Укрины в конфликте с Россией

Североатлантический альянс признаёт поражение Украины в конфликте и считает, что победа Дональда Трампа на выборах президента США только усугубит ситуацию для Киева. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

«Источники в НАТО и западные чиновники в сфер безопасности почти повсеместно сходятся во мнении, что Украина медленно проигрывает войну и что эта зима будет иметь важное значение», — говорится в публикации.

Переживать за Украину из-за нового президета Штатов стоит, например, просто из-за ранних заявлений Трампа о конфликте. До этого он заявлял, что может решить разлад на Украине всего за сутки. Каким образом он будет это делать — неизвестно. По информации претендента на пост вице-президента от республиканцев Джей-Ди Вэнса, политик решил демилитаризировать границу между Москвой и Киевом и добиться того, чтобы Украина не могла вступить в НАТО.